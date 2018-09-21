Стрелков заявил о беспределе в “ДНР”21.09.2018 23:10
Сотни и тысячи слов, заявлений относительно “Л/ДНР” имеют свой вес и степень доверия. Слова действующих и даже бывших лидеров, очевидно, имею больший вес. О том, что оккупированные ... подробнее →
Взрыв гранаты в магазине в Донецке: Стали известны подробности21.09.2018 23:00
Два человека пострадали сегодня, 21 сентября, в результате взрыва в магазине в Кировском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка, передают местные интернет-издания. ... подробнее →
Какие болезни могут появиться, если сидеть "нога на ногу"21.09.2018 22:38
Приятно расслабиться, сев в удобной позе и скрестив ноги. Оказывается, такое положение не является физиологичным для человека, так как наносит вред несущему элементу скелета. Это не все ... подробнее →
"Все будет, Украина! Я узнавал..." - блогер Иван Лютый о сегодняшнем положении дел в Украине21.09.2018 22:15
Украинский блогер Иван Лютый рассказал о состоянии дел сегодняшней Украины. По его мнению, у жителей Украины все будет хорошо, а сейчас просто идет переходный этап. Отдельно он высказался ... подробнее →
Тарифы: с украинцев хотят брать больше денег за электричество21.09.2018 21:45
В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утверждают, что сейчас в Украине тариф для населения покрывает только 50% стоимости ... подробнее →
На Тернопольщине после обработки полей химикатами отравились 250 человек21.09.2018 21:35
В Тернопольской области отравились 250 человек, среди них — 80 детей. Люди почувствовали недомогание после обработки полей химикатами с самолета. Об этом сообщает ресурс 0352.ua. ... подробнее →
Дети АТО: как получить статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий?21.09.2018 21:15
Статус ребенка, пострадавшего вследствие военных действий, останется у него на всю жизнь. Что же касается конкретного набора социальной помощи – над этим сейчас работает Министерство ... подробнее →
Как помочь самому себе, если подавился21.09.2018 21:00
Как оказать себе первую помощь. Все мы примерно представляем себе, что делать если человек вдруг подавился, и ему требуется помощь. Элементарные навыки и то, что мы подсмотрели по телевизору, ... подробнее →
Венгерская угроза в Украине: в Минюсте нашли новую опасность двойных паспортов21.09.2018 20:48
Разразившийся на Закарпатье скандал с венгерскими паспортами может создать в украинском законодательстве опасный прецедент, если Европейский суд по правам человека удовлетворит хотя бы один иск ... подробнее →
Беспилотник ОБСЕ нашел противотанковые мины на дороге на мариупольском направлении21.09.2018 20:30
Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на прошлой неделе впервые зафиксировал посреди дороги на Донбассе сразу 9 противотанковых мин. Об этом сегодня во время брифинга заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает ... подробнее →
Украина следом за США вводит санкции против России21.09.2018 20:15
За свою агрессию на Донбассе и незаконную аннексию Крымского полуострова Российская Федерация очень дорого платит по счетам, ведь мировое сообщество, в частности, Канада, США , Евросоюз и, ... подробнее →
Россия модернизирует тяжелое вооружение времен «холодной войны»21.09.2018 20:03
В Российской Федерации занялись модернизацией вооружения времен «холодной войны». Об этом сообщает National Interest, ссылаясь на материалы Агентства иностранных военных исследований ... подробнее →
Обстрел! В Мариуполе паника, слышны звуки боя21.09.2018 19:52
Мариупольцы слышат звуки обстрелов. Сегодня, примерно с 18:30 мариупольцы слышат канонаду. Громкие звуки обстрелов слышны даже в Центральном районе города. Встревоженные мариупольцы пишут в ... подробнее →
Прокуратура Донетчины намерена ''запретить'' русский язык21.09.2018 19:45
Донецкая областная прокуратура потребовала отменить решение областного совета о признании русского языка региональным. С этой целью иск о признании противоправным и недействительным решения ... подробнее →
В ОБСЕ констатировали регресс в разведении сил и средств в зоне конфликта на Донбассе21.09.2018 19:31
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ отмечает регресс в процессе разведения сил и средств в зоне конфликта на Донбассе, что не было осуществлено в полном объеме даже на трех пилотных участках ... подробнее →
«МВД ДНР» обнародовало видео о задержанном в Донецке директоре рынка21.09.2018 19:15
Ранее сообщалось о том, что рынок, располагавшийся на площади Привокзальной в Киевском районе Донецка, был ликвидирован , а директор — задержан по подозрению в ... подробнее →
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