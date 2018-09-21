Украинский блогер Иван Лютый рассказал о состоянии дел сегодняшней Украины. По его мнению, у жителей Украины все будет хорошо, а сейчас просто идет переходный этап. Отдельно он высказался ... подробнее →

Приятно расслабиться, сев в удобной позе и скрестив ноги. Оказывается, такое положение не является физиологичным для человека, так как наносит вред несущему элементу скелета. Это не все ... подробнее →

Два человека пострадали сегодня, 21 сентября, в результате взрыва в магазине в Кировском районе временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка, передают местные интернет-издания. ... подробнее →

Сотни и тысячи слов, заявлений относительно “Л/ДНР” имеют свой вес и степень доверия. Слова действующих и даже бывших лидеров, очевидно, имею больший вес. О том, что оккупированные ... подробнее →