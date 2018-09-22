"Беглокомандующий" не сомневается: Россия уже проиграла в войне за украинский восток. Цена поражения продолжает расти. В эфире "Независимой студии", - проекта на youtube бывший главарь "армии ... подробнее →

До політичної конспірології байдуже мешканцям окупованого Первомайська – люди чекають на чергову зиму у квартирах, що не опалюються. Комунальники не можуть підключити багатоповерхівки до ... подробнее →

В «выборах ЛНР» примет участие 8 кандидатов, среди них — нынешний врио группировки Леонид Пасечник. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ, передают novosti.dn.ua . Помимо ... подробнее →

На Донбассе умер еще один наемник гибридной армии РФ, террорист Гуф из Санкт-Петербурга. О потерях в рядах оккупанта сообщил в Facebook офицер ВСУ под ником Анатолий Штефан Штирлиц, передает " ... подробнее →

Тelegram-канал «Это ДНР, детка» сообщает, что вдова убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко Наталья передумала принимать участие в предстоящих «выборах» на ... подробнее →

На пятый год войны на Донбассе у местных жителей произошел переломный момент в отношении "ДНР" - боевики возмущены и заявляют, что местные мужчины отказываются идти воевать за российских наемников. ... подробнее →

«В борделі ліжка переставляють», - так просунуті прихильники «ДНР» коментують дерибан спадщини загиблого ватажка Захарченка після його похорону. В той час, як людей, не ... подробнее →

На странице сайта «Миротворец» появилось сообщение, что в его базу внесли первых пять граждан Украины, получивших венгерское гражданство. Их назвали нарушителями Конституции Украины и ... подробнее →

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в Сочи обсуждали политическое взаимодействие и украинскую тематику. Об этом глава белорусского государства заявил 22 сентября на ... подробнее →

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что в ЕС должно пройти обсуждение вопроса о целесообразности продления антироссийских санкций. Об этом передает « Европейская правда ». ... подробнее →

Цены на картофель, который в Украине называют "вторым хлебом", потребителей радуют. Урожай картофеля в этом году неплохой. Так что это, пожалуй, единственный овощ из борщевого набора, который за ... подробнее →

Армия Путина на Донбассе редеет на глазах, ВСУ дали жесткий отпор 22.09.2018 18:44 Основное напряжение за минувшие сутки наблюдалось на луганском направлении в районе Крымского и на мариупольском направлении. Всего силы ООС зафиксировали 18 фактов прицельного огня по ВСУ за 21 ... подробнее →

Срочно выкиньте эти вещи из дома! Они привлекает к вам смерть 22.09.2018 18:22 Наверное, вы не раз слышали о том, что ни в коем случае нельзя держать в своем доме разбитую посуду или, к прим еру, треснувшие зеркала. Но порой просто рука не поднимается выбросить вещь, особенно ... подробнее →

Синоптики сообщили, когда в Украине выпадет первый снег 22.09.2018 17:45 С 22 сентября в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий и значительное снижение температуры - ночью до 6-12°, днем - до 12-18°. Об этом сообщает пресс-служба Украинского ... подробнее →