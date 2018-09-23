Боевики не пустили ОБСЕ в два района на Донбассе 23.09.2018 21:59 Боевики не пустили миссию ОБСЕ к мониторингу в районах Верхнешироковское и Бетманово на Донбассе. Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил ... подробнее →

Porsche полностью отказывается от дизельных двигателей 23.09.2018 21:31 Немецкий автоконцерн Porsche принял решение о полном отказе от двигателей на дизельном топливе. По словам председателя правления Porsche Оливера Блума, автоконцерн сконцентрирует усилия на ... подробнее →