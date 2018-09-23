"ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности

23.09.2018 23:25

У террористических "республик" Донбасса нет ни перспектив, ни будущего. ОРДЛО живут благодаря кремлевскому финансированию. Как только Путин "перекроет воздух" оккупированному РФ Донбассу, то ... подробнее →

''Вывозят накрытые тела'': киевляне заявили о масштабном ЧП, спасатели молчат

23.09.2018 22:35

В сети появилась информация о том, что 23 сентября в столичном торговом центре "Полярный" произошло ЧП, в ходе которого пострадало несколько людей. Так, Маргарита Дидык в посте в Facebook сообщила, ... подробнее →

Боевики не пустили ОБСЕ в два района на Донбассе

23.09.2018 21:59

Боевики не пустили миссию ОБСЕ к мониторингу в районах Верхнешироковское и Бетманово на Донбассе. Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил ... подробнее →

Porsche полностью отказывается от дизельных двигателей

23.09.2018 21:31

Немецкий автоконцерн Porsche принял решение о полном отказе от двигателей на дизельном топливе. По словам председателя правления Porsche Оливера Блума, автоконцерн сконцентрирует усилия на ... подробнее →

«ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки

23.09.2018 21:02

Группировка «ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки в результате обстрела. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН, передают novosti.dn.ua . Утверждается, что ранения ... подробнее →

Силы ООС и боевики сошлись в тяжелых боях, у армии РФ много раненых

23.09.2018 20:29

На протяжении минувших суток, 22 сентября, огневое напряжение сохранялось на луганском и мариуполськом направлениях. Однако, несмотря на провокации террористов, силы ООС полностью контролируют ... подробнее →

Украинские корабли идут в Азов: эксперты рассказали о контрмерах по прорыву блокады РФ

23.09.2018 19:58

Судно "Донбасс" и буксир A830 "Корец", которые отправились из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Бердянск Запорожской области, идут в пункт назначения для создания военно-морской группировки ... подробнее →

Почему террористы больше не ведут обстрелы днем: боец ВСУ раскрыл новую хитрую тактику армии РФ на Донбассе

23.09.2018 19:27

Российско-террористические войска выбрали для себя новую тактику, чтобы наносить более точные удары по позициям Вооруженных сил Украины. Фонд “Повернись живим” на своей странице в ... подробнее →

Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков

23.09.2018 18:56

Оккупанты, после взятия под контроль ВСУ хутора Вольный в Луганской области, грозятся повторно захватить населенный пункт и «выбить» оттуда украинских военных. Украинский волонтер ... подробнее →

Самолет-разведчик ВВС США начал патрулирование Керченского пролива, куда идут украинские корабли

23.09.2018 18:25

Самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива, мимо которого из Одессы в Бердянск направляются ... подробнее →

Россия уже готовится к новой войне: в Москве сделали тревожное заявление о плане Путина по Донбассу

23.09.2018 17:54

Президент России Владимир Путин готов начать полномасштабные военные действия на Донбассе в случае успешного запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом в комментарии изданию "Гордон" ... подробнее →

СМИ: Британия увеличит военное присутствие в Украине

23.09.2018 17:26

Великобритания намерена до конца года расширить военное присутствие в Украине. Об этом передает « Интерфакс-Украина » со ссылкой на The Daily Telegraph. «Британия увеличит ... подробнее →

"Кончать надо эту Украину…" - призыв российского журналиста Леонтьева в росСМИ вызвал грандиозный скандал

23.09.2018 16:55

Известный российский журналист Михаил Леонтьев в прямом эфире московской радиостанции открыто призвал уничтожить Украину и покончить с украинской государственностью. Заявление было сделано во ... подробнее →

Боевики «ЛНР» дали «указания» работникам школ не говорить с наблюдателям СММ ОБСЕ

23.09.2018 16:26

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области дали «указание» работникам школ не разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ. ... подробнее →

Боевики «ДНР» вывели из мест хранения самоходные гаубицы «Гвоздика»

23.09.2018 15:54

Террористы продолжают выводить тяжелое вооружение из мест хранения. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, пишет Восточный фарватер. За пределами линий отвода в районах Донецкой области, которые ... подробнее →

"Уберите все, что может летать", - атмосферный фронт принесет в Украину холодную стихию с ливнями и ветром - прогноз

23.09.2018 15:24

На Украину надвигается атмосферный фронт, который принесет практически на всю территорию страны значительное похолодание, сильные осадками и ветер. Синоптик Наталья Диденко опубликовала в своем ... подробнее →

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