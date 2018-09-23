"ДНР"/ЛНР" вынесли приговор, будущее "республик" печальное - подробности23.09.2018 23:25
У террористических "республик" Донбасса нет ни перспектив, ни будущего. ОРДЛО живут благодаря кремлевскому финансированию. Как только Путин "перекроет воздух" оккупированному РФ Донбассу, то ... подробнее →
''Вывозят накрытые тела'': киевляне заявили о масштабном ЧП, спасатели молчат23.09.2018 22:35
В сети появилась информация о том, что 23 сентября в столичном торговом центре "Полярный" произошло ЧП, в ходе которого пострадало несколько людей. Так, Маргарита Дидык в посте в Facebook сообщила, ... подробнее →
Боевики не пустили ОБСЕ в два района на Донбассе23.09.2018 21:59
Боевики не пустили миссию ОБСЕ к мониторингу в районах Верхнешироковское и Бетманово на Донбассе. Об этом со ссылкой на украинскую сторону СЦКК сообщает пресс-центр операции объединенных сил ... подробнее →
Porsche полностью отказывается от дизельных двигателей23.09.2018 21:31
Немецкий автоконцерн Porsche принял решение о полном отказе от двигателей на дизельном топливе. По словам председателя правления Porsche Оливера Блума, автоконцерн сконцентрирует усилия на ... подробнее →
«ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки23.09.2018 21:02
Группировка «ДНР» заявила о ранении двоих мирных жителей Саханки в результате обстрела. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН, передают novosti.dn.ua . Утверждается, что ранения ... подробнее →
Силы ООС и боевики сошлись в тяжелых боях, у армии РФ много раненых23.09.2018 20:29
На протяжении минувших суток, 22 сентября, огневое напряжение сохранялось на луганском и мариуполськом направлениях. Однако, несмотря на провокации террористов, силы ООС полностью контролируют ... подробнее →
Украинские корабли идут в Азов: эксперты рассказали о контрмерах по прорыву блокады РФ23.09.2018 19:58
Судно "Донбасс" и буксир A830 "Корец", которые отправились из Западной военно-морской базы ВМС Украины в Бердянск Запорожской области, идут в пункт назначения для создания военно-морской группировки ... подробнее →
Почему террористы больше не ведут обстрелы днем: боец ВСУ раскрыл новую хитрую тактику армии РФ на Донбассе23.09.2018 19:27
Российско-террористические войска выбрали для себя новую тактику, чтобы наносить более точные удары по позициям Вооруженных сил Украины. Фонд “Повернись живим” на своей странице в ... подробнее →
Волонтер: оккупанты грозят «выбить» ВСУ из освобожденных поселков23.09.2018 18:56
Оккупанты, после взятия под контроль ВСУ хутора Вольный в Луганской области, грозятся повторно захватить населенный пункт и «выбить» оттуда украинских военных. Украинский волонтер ... подробнее →
Самолет-разведчик ВВС США начал патрулирование Керченского пролива, куда идут украинские корабли23.09.2018 18:25
Самолет разведчик Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США с бортовым номером 64-14848 начал осуществление полетов вблизи Керченского пролива, мимо которого из Одессы в Бердянск направляются ... подробнее →
Россия уже готовится к новой войне: в Москве сделали тревожное заявление о плане Путина по Донбассу23.09.2018 17:54
Президент России Владимир Путин готов начать полномасштабные военные действия на Донбассе в случае успешного запуска газопровода "Северный поток - 2". Об этом в комментарии изданию "Гордон" ... подробнее →
СМИ: Британия увеличит военное присутствие в Украине23.09.2018 17:26
Великобритания намерена до конца года расширить военное присутствие в Украине. Об этом передает « Интерфакс-Украина » со ссылкой на The Daily Telegraph. «Британия увеличит ... подробнее →
"Кончать надо эту Украину…" - призыв российского журналиста Леонтьева в росСМИ вызвал грандиозный скандал23.09.2018 16:55
Известный российский журналист Михаил Леонтьев в прямом эфире московской радиостанции открыто призвал уничтожить Украину и покончить с украинской государственностью. Заявление было сделано во ... подробнее →
Боевики «ЛНР» дали «указания» работникам школ не говорить с наблюдателям СММ ОБСЕ23.09.2018 16:26
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области дали «указание» работникам школ не разговаривать с наблюдателями СММ ОБСЕ. ... подробнее →
Боевики «ДНР» вывели из мест хранения самоходные гаубицы «Гвоздика»23.09.2018 15:54
Террористы продолжают выводить тяжелое вооружение из мест хранения. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, пишет Восточный фарватер. За пределами линий отвода в районах Донецкой области, которые ... подробнее →
"Уберите все, что может летать", - атмосферный фронт принесет в Украину холодную стихию с ливнями и ветром - прогноз23.09.2018 15:24
На Украину надвигается атмосферный фронт, который принесет практически на всю территорию страны значительное похолодание, сильные осадками и ветер. Синоптик Наталья Диденко опубликовала в своем ... подробнее →
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