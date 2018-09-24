В Украине хотят запретить давать детям некоторые имена 24.09.2018 22:16 Серверов и Януковичей не будет: в Раде предлагают запретить давать детям странные имена В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные ... подробнее →