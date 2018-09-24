Не Путин и не Ахметов: сепаратист Прилепин назвал убийц уничтоженного в Донецке Захарченко

24.09.2018 23:35

Писатель-сепаратист Захар Прилепин заявил, что убийство Захарченко выгодно бизнес-кругам Украины. Новый бред по поводу ликвидации одиозного главаря "ДНР" Прилепин выдал после недавней пропажи, когда ... подробнее →

"Теперь ответит за все", – сбежавший из Донецка террорист Ташкент схвачен в Москве

24.09.2018 22:59

Информации об аресте экс-"министра" "ДНР" Александра Тимофеева по кличке Ташкент пока мало. Известно, что он схвачен в Москве, но о месте его пребывания и причине ареста данных нет. Информацией о ... подробнее →

Нить какого цвета нужно носить, чтобы привлечь удачу и счастье в свою жизнь

24.09.2018 22:38

Многие из вас наверняка слышали о таком обереге, как маленькая красная нить на запястье, пишет  all4soul . Конечно же можно отнестись к этому скептически, но, тем не менее, большинство ... подробнее →

В Украине хотят запретить давать детям некоторые имена

24.09.2018 22:16

Серверов и Януковичей не будет: в Раде предлагают запретить давать детям странные имена В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные ... подробнее →

На Донетчине арестовали чиновников Пенсионного фонда: Требовали взятки у переселенцев за оформление пенсий

24.09.2018 21:45

В Донецкой области арестовали двух чиновников Пенсионного фонда, которые требовали деньги у переселенцев за оформление пенсий. С каждого человека участники преступной схемы получали от 5 500 до 10 ... подробнее →

«Россияне в панике»: Украина дала старт прорыву российской блокады, - генерал

24.09.2018 21:30

Успешный проход суден ВМС  ВСУ  через воды Керченского пролива дал старт прорыву блокады Российской Федерации. Как  пишет replyua.net , такое мнение в интервью «Апострофу» ... подробнее →

Кремль "кинул" сбежавших из "ДНР" соратников Захарченко: Ташкент срочно выехал за помощью в Крым - подробности

24.09.2018 21:15

Сбежавший после смерти Захарченко в Москву террорист Тимофеев, а также примкнувшие к нему Трапезников и Казаков, оказались никому не нужны. Более того, Кремль их игнорирует и не принимает. Как ... подробнее →

В ГФС назвали новые цены на алкоголь

24.09.2018 21:00

В Украине значительно повышаются минимальные цены на алкогольные напитки. В Государственной фискальной службе отметили, что постановление правительства разработано для защиты потребителей от ... подробнее →

Оккупанты забили тревогу: в Крыму исчерпываются запасы питьевой воды

24.09.2018 20:45

На протяжение летних месяцев незаконно аннексированный  Крым  страдал от очень жаркой погоды, а теперь в местных водохранилищах иссякают запасы пресной воды. Как  передает replyua.net ... подробнее →

"Выводят на чистую воду": налоговики начали штрафовать ФЛП за частные проводки

24.09.2018 20:30

Государственная фискальная служба начала применять санкции к физлицам-предпринимателям, которые используют частные счета в банках для ведения предпринимательской деятельности. На днях ... подробнее →

«Боевики в бешенстве»: СБУ обнародовала переговоры террористов «ДНР» о власти в псевдореспублике

24.09.2018 20:15

Сотрудники Службы безопасности Украины обнародовали в Интернете на Youtube канале СБУ переговоры террористов временно оккупированных районов Донецкой области, которые, после ликвидации их главаря ... подробнее →

В России преподаватель вуза разделся догола прямо перед студентами: откровенное видео потрясло Сеть

24.09.2018 20:02

В Интернете разгорелся крупный скандал после того, как в России в Махачкалинском медицинском университете преподаватель прямо на глазах перед изумленными студентами разделся догола во время чтения ... подробнее →

Количество переселенцев из Донбасса продолжает уменьшаться

24.09.2018 19:48

По состоянию на сегодня, 24 сентября, в Украине учтены 1 млн 518 тыс. 937 переселенцев из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных ... подробнее →

Стало известно, когда в Украине переведут часы на зимнее время

24.09.2018 19:35

Стало известно, когда в Украине этой осенью переведут часы на зимнее время. Согласно официальному сообщению, в этом году стрелки часов переведут около 4 утра в ночь с 27 на 28 октября. Об этом ... подробнее →

Мужчинам из ОРДЛО запретили выезжать в Россию

24.09.2018 19:22

Оккупационная администрация запретила выезд мужчинам призывного возраста в РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины. "Оккупационная администрация скрыто запретила выезд ... подробнее →

Президент соседнего государства временно отстранен от должности

24.09.2018 19:04

Конституционный суд Молдовы временно отстранил Игоря Додона от занимаемой им должности президента. Соответствующее решение вышеуказанный орган принял по запросу депутатов из Демократической партии, ... подробнее →

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