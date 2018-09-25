Один из главарей «ДНР» не выдержал произвола Кремля и пришел сдаваться в СБУ: «Тупо грабят Донбасс»25.09.2018 23:55
На своей странице в социальной сети Facebook украинский офицер Анатолий Штефан Штирлиц сообщил, что один из главарей террористической «Донецкой народной республики», так называемый ... подробнее →
"В подвале меня пытали не американцы, а русские", - ученый из Донецка поставил на место желающих дружить с РФ25.09.2018 23:50
Никакого братства между Украиной и Россией не существует, а реальность противостояния двух стран на Донбассе показывает абсолютно противоположную картину. Об этом в интервью газете ... подробнее →
Десяток кандидатов: Кого допустили к сбору подписей на «выборы главы ДНР»25.09.2018 23:45
«Центризбирком ДНР» завершил регистрацию кандидатов на пост «главы республики». Об этом сегодня, 25 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы. Прием документов стартовал ... подробнее →
Оккупанты с протянутой рукой: "руководство" Крыма выклянчивает продовольствие у террористов "ДНР"25.09.2018 22:10
"Глава" администрации аннексированного Крыма решил выпросить у пророссийских террористов на Донбассе продовольствие и уже кинулся составлять перечень товарных групп. Главарь оккупированного Крыма ... подробнее →
У Порошенко назвали причину взрыва миномета «Молот»25.09.2018 21:52
Помощник министра обороны Украины Степана Полторака и советник украинского президента Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что взрыв миномета «Молот» произошел из-за использования мин ... подробнее →
День на Донбассе: трое украинских военных получили ранения25.09.2018 21:20
С начала сегодняшнего дня, 25 сентября, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua . "В ... подробнее →
В рядах оккупанта затесался "предатель": СБУ вывела из ОРДЛО еще одного "министра" террористической "ДНР"25.09.2018 20:49
СБУ провела успешную спецоперацию, в результате которой на неоккупированную территорию Украины из ОРДЛО был выведен "министр" террористической "ДНР". О перебежчике из "ДНР" сообщила в Facebook ... подробнее →
Донецк весь день содрогался от мощных взрывов25.09.2018 20:19
Жители временно оккупированного Донецка сообщают о серии достаточно мощных взрывов, которые были слышны в разных районах города. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com . ... подробнее →
Российские наемники "ДНР" на Донбассе бросают службу и бегут в Россию: названа причина25.09.2018 19:52
Российские наемники "ДНР" заявляют о проблемах с выплатами зарплаты на оккупированном Донбассе, сообщая о планах возвращения в Россию. Многочисленные свидетельства разочарования российских наемников ... подробнее →
Какой штраф будут платить украинцы, сжигающие сухие листья25.09.2018 19:18
Осень — пора активной уборки в садах и на огородах. При этом сухая листва и другие растительные остатки нередко сжигаются. В связи с тем, что данный метод утилизации отходов вредит окружающей ... подробнее →
Стало известно, когда прибудут миротворцы ООН на Донбасс: Марчук дал ответ. ВИДЕО25.09.2018 18:51
Марчук сообщил о том, когда стоит ожидать подкрепления на Донбасс со стороны ООН. По его словам, они прибудут на помощь Украине только через 10 месяцев. Марчук рассказал, что это не такой уж и ... подробнее →
Последний летний аккорд: в Украину идет сухая и солнечная погода25.09.2018 18:20
К вечеру вторника 25 сентября холодный циклон, вошедший в Украину несколько дней назад, уйдет. Дожди прекратятся и снова установится сухая и солнечная погода. Температура воздуха ненадолго, но ... подробнее →
"Донбасс нужно назад запихнуть в Украину?!" - Монтян устроила громкий скандал на россТВ из-за Украины25.09.2018 17:48
На российском ТВ разразился скандал из-за Украины и пророссийской активистки Татьяны Монтян, которая активно поддерживает оккупацию Крыма и Донбасса российской армией. В прямом эфире ... подробнее →
Устранили важного свидетеля: журналист объяснил, почему РФ избавилась от Захарченко25.09.2018 17:22
Власти Российской Федерации избавились от главаря "ДНР" Александра Захарченко, поскольку лидер боевиков был важным свидетелем по делу о сбитом в небе над Донбассом малазийском самолете Boeing 777 ... подробнее →
120 грн за пачку: цена на сигареты в Украине станет как в Европе25.09.2018 16:56
Цена за пачку сигарет в Украине постепенно перевалит за 110-120 гривен. Это результат того, что запланированное ежегодное повышение цены на 20% будет увеличиваться с учетом инфляции. Об этом в эфире ... подробнее →
Главари боевиков бегут от "русского мира": украинским силовикам сдался очередной "экс-министр ДНР"25.09.2018 16:30
Служба безопасности Украины провела спецоперацию по выводу с оккупированных территорий Донецкой области т.н. "экс-министра аграрной политики и продовольствия ДНР", который сам пожелал сдаться ... подробнее →
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