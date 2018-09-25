"Глава" администрации аннексированного Крыма решил выпросить у пророссийских террористов на Донбассе продовольствие и уже кинулся составлять перечень товарных групп. Главарь оккупированного Крыма ... подробнее →

«Центризбирком ДНР» завершил регистрацию кандидатов на пост «главы республики». Об этом сегодня, 25 сентября, сообщают местные интернет-ресурсы. Прием документов стартовал ... подробнее →

​Никакого братства между Украиной и Россией не существует, а реальность противостояния двух стран на Донбассе показывает абсолютно противоположную картину. Об этом в интервью газете ... подробнее →

На своей странице в социальной сети Facebook украинский офицер Анатолий Штефан Штирлиц сообщил, что один из главарей террористической «Донецкой народной республики», так называемый ... подробнее →

Жители временно оккупированного Донецка сообщают о серии достаточно мощных взрывов, которые были слышны в разных районах города. Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com . ... подробнее →

СБУ провела успешную спецоперацию, в результате которой на неоккупированную территорию Украины из ОРДЛО был выведен "министр" террористической "ДНР". О перебежчике из "ДНР" сообщила в Facebook ... подробнее →

С начала сегодняшнего дня, 25 сентября, на Донбассе пророссийские боевики шесть раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua . "В ... подробнее →