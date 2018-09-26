Поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладателем пояса WBО пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) пройдет 8-го декабря в Нью-Йорке, ... подробнее →

В ближайшие сутки на территории страны ожидаются небольшие дожди, потом потеплеет. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина", передает УП . В четверг, 27 ... подробнее →

В Украине установили постоянный запрет на известную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита «Инфанрикс ИПВ» (Infanrix ipv) серий AC20B373AD, АС20В348ВА. ... подробнее →

Зараз важко зрозуміти ту конфігурацію миротворчого контингенту, яка б влаштувала всіх. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту інтернет-видання Новости Украины – From-UA ... подробнее →

Министр социальной политики Украины Андрей Рева не прогнозирует уменьшение количества граждан, которые получают субсидию в 2019 году. Об этом он сегодня, 26 сентября, сказал журналистам после ... подробнее →

Акции проекта "Северный поток - 2" могут быть принудительно выставлены на продажу, если "Газпром" не оплатит долг "Нафтогазу". Об этом рассказал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий ... подробнее →

Женщина целенаправленно рассматривала карты по часу в неделю. Жительница США Лиза Стаут обнаружила лох-несское чудовище на снимках Google Earth трехлетней давности. Об этом ... подробнее →