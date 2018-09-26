В Украине установили запрет на популярную вакцину

26.09.2018 16:35

В Украине установили постоянный запрет на известную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита «Инфанрикс ИПВ» (Infanrix ipv) серий AC20B373AD, АС20В348ВА. ... подробнее →

Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз

26.09.2018 16:20

В ближайшие сутки на территории страны ожидаются небольшие дожди, потом потеплеет. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина", передает  УП . В четверг, 27 ... подробнее →

Появилась официальная информация о бое Ломаченко – Педраса

26.09.2018 16:10

Поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладателем пояса WBО пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) пройдет 8-го декабря в Нью-Йорке, ... подробнее →

На картах Google рассмотрели Лохнесское чудовище

26.09.2018 16:00

Женщина целенаправленно рассматривала карты по часу в неделю. Жительница США Лиза Стаут обнаружила лох-несское чудовище на снимках Google Earth трехлетней давности. Об этом ... подробнее →

"Нафтогаз" может лишить Россию "Северного потока - 2" - названы методы

26.09.2018 15:45

Акции проекта "Северный поток - 2" могут быть принудительно выставлены на продажу, если "Газпром" не оплатит долг "Нафтогазу". Об этом рассказал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий ... подробнее →

В Минсоцполитики не прогнозируют уменьшение количества субсидиантив в 2019 году

26.09.2018 15:30

Министр социальной политики Украины Андрей Рева не прогнозирует уменьшение количества граждан, которые получают субсидию в 2019 году. Об этом он сегодня, 26 сентября, сказал журналистам после ... подробнее →

В Украине началось тестирование сервиса электронных чеков

26.09.2018 15:23

Государственная фискальная служба запустила в тестовом режиме информационную систему E-Receipt - сервис электронных чеков, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ" . Электронный чек - это технологическое ... подробнее →

Медики объяснили, чем грозит здоровью переход на "зимнее время"

26.09.2018 15:15

Медики утверждают, что перевод часов - сильный стресс для организма. Перевод часов на зимнее время в Украине состоится в 04:00 (киевское время) 28 октября 2018 года. Перевести часы необходимо на ... подробнее →

Стивен Сигал захотел стать губернатором Приморья

26.09.2018 15:05

Известный американский актер и кинопродюсер, а от недавна и специальный представитель МИД РФ по делам с США Стивен Сигал заявил о своем желании стать губернатором Приморского края России, сообщает ... подробнее →

В «Л/ДНР» твориться хаос: на улицах взрывают машины и гранаты

26.09.2018 14:55

На временно неподконтрольных Киеву территориях «ДНР» и «ЛНР» продолжает процветать самый настоящий беспредел – пророссийские террористы прибегают к взрыву гранат, а ... подробнее →

Грядут перемены: названа причина, по которой замглавы СММ ОБСЕ в ускоренном режиме покидает Украину

26.09.2018 14:40

Александр Хуг, который несколько лет занимал должность заместителя главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, покидает ведомство по истечении определенного срока. Об этом он ... подробнее →

Госдума РФ поддержала повышение пенсионного возраста

26.09.2018 14:25

Госдума РФ поддержала законопроект о пенсионной реформе во втором чтении. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отмечает, что депутаты одобрили поправки президента России Владимира Путина, ... подробнее →

Россия готовит оккупантов ОРДЛО к наступлению

26.09.2018 14:10

Российские кураторы проводит активную подготовку подразделений оккупантов на Донбассе, отрабатывая наступательные и контрнаступательные действия. Координатор группы «Информационное ... подробнее →

«Зеленые человечки» на известном Украинском курорте: в Минобороны прокомментировали тревожные новости

26.09.2018 13:50

Как  передает replyua.net , сегодня, 26 сентября, жители западной Украины начали бить тревогу, сообщая, что на известном украинском курорте «Буковель» были замечены «зеленые ... подробнее →

В США поставили точку в вопросе кражи Крыма

26.09.2018 13:30

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер вручил президенту Петру Порошенко символическую печатную копию декларации Государственного секретаря США Майка Помпео, передаёт  Бизнес.Медиа. В ... подробнее →

Медики назвали лучший природный антибиотик

26.09.2018 13:16

Американские ученые в ходе исследований выяснили, что обнаруженный в оливковом масле компонент олеокантал, обладает противовоспалительным свойством, похожую на действие ибупрофена или ... подробнее →

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