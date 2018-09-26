Зима в этом году будет теплой и дождливой, однако в отдельные дни стоит ждать и 20-градусного мороза. Об этом " Украинской правде " сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии ... подробнее →

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Сенат США утвердил 26 сентября утвердил резолюции о признании геноцидом украинского народа Голодомора, который советский диктатор Сталин устроил в 1932 - 1933 годах. О важном решении Сената по ... подробнее →

В России к теме неподконтрольного украинской власти Донбасса упал интерес, и то, что на «выборах ДНР» победит «врио главы республики» Денис Пушилин, предопределено. Так ... подробнее →

Монетизацию субсидий в Украине проведут в три этапа 26.09.2018 21:48 В Украине монетизация субсидий будет проводиться в три этапа, начиная с 1 января 2019 года. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины сегодня, 26 сентября, передает « ... подробнее →