Жилые массивы Пивденного попали под обстрел

26.09.2018 19:45

Жилые массивы поселка Пивденное (до переименования – Ленинское, делится на два района – Чигари и Черная Гора, относится к Торецку, Донецкая обл.) попали под артиллерийский ... подробнее →

МВФ поставил Украине четыре условия

26.09.2018 19:33

Властям Украины для получения нового кредита от Международного валютного фонда необходимо выполнить минимум четыре условия.  Об этом говорится в публикации ЭП. Одним из них ... подробнее →

Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России

26.09.2018 19:15

Террористы с оккупированной территории Донбасса начали вести атаки против бойцов, которые прибывают из России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий ... подробнее →

Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН

26.09.2018 19:00

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил, что миротворцы ООН не будут введен на Донбасс в ближайшем будущем. Так, Пушилин отметил: «Наша позиция неизменна, целесообразно обращать ... подробнее →

Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы

26.09.2018 18:48

Российский президент Владимир Путин радикально поменял стратегию в отношении Украины, пытаясь взять ее под контроль с помощью парламентских и президентских выборов, на которых должны победить ... подробнее →

В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах

26.09.2018 18:30

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины – в Торезе (после переим.: Чистяково) и Снежном – уже неделю дороги перекрывают «полицейские» с оружием. Об этом ... подробнее →

В Кабмине сообщили, когда начнется отопительный сезон

26.09.2018 18:15

В период с 1 по 7 октября в Кабмине может быть принято решение о начале отопительного сезона в стране. Как  передает replyua.net , об этом заявил вице-премьер-министр – министр ... подробнее →

Повышение цены на газ могут отложить: важное заявление

26.09.2018 18:00

Кабинет министров может отказаться от повышения цен на газ с 1 октября. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала 112 Украина, передает  Лига . По его ... подробнее →

Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара

26.09.2018 17:45

В оккупированном селе Саханка Донецкой области во время обстрела оккупантами ранения получили двое мирных жителей. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали обстрел села Саханка из АГС-17. и отметили: ... подробнее →

Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики

26.09.2018 17:30

Эксперты объяснили, почему средиземноморскую диету нельзя назвать полезной. Данный рацион провоцирует воспалительные процессы в организме, также он связан с лишним весом.  Все это ... подробнее →

Цены на газ взлетят в октябре и потянут за собой все: готовьтесь к подорожанию

26.09.2018 17:15

С 1 октября НАК «Нафтогаз» повысит  расценки на газ  для промышленных потребителей, что повлияет на цены на товары для украинцев Так, компания повысит цены закупающим менее 50 ... подробнее →

Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців

26.09.2018 16:51

Зараз важко зрозуміти ту конфігурацію миротворчого контингенту, яка б влаштувала всіх. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту інтернет-видання  Новости Украины – From-UA ... подробнее →

В Украине установили запрет на популярную вакцину

26.09.2018 16:35

В Украине установили постоянный запрет на известную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита «Инфанрикс ИПВ» (Infanrix ipv) серий AC20B373AD, АС20В348ВА. ... подробнее →

Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз

26.09.2018 16:20

В ближайшие сутки на территории страны ожидаются небольшие дожди, потом потеплеет. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина", передает  УП . В четверг, 27 ... подробнее →

Появилась официальная информация о бое Ломаченко – Педраса

26.09.2018 16:10

Поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладателем пояса WBО пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) пройдет 8-го декабря в Нью-Йорке, ... подробнее →

На картах Google рассмотрели Лохнесское чудовище

26.09.2018 16:00

Женщина целенаправленно рассматривала карты по часу в неделю. Жительница США Лиза Стаут обнаружила лох-несское чудовище на снимках Google Earth трехлетней давности. Об этом ... подробнее →

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