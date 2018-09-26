Жилые массивы Пивденного попали под обстрел26.09.2018 19:45
Жилые массивы поселка Пивденное (до переименования – Ленинское, делится на два района – Чигари и Черная Гора, относится к Торецку, Донецкая обл.) попали под артиллерийский ... подробнее →
МВФ поставил Украине четыре условия26.09.2018 19:33
Властям Украины для получения нового кредита от Международного валютного фонда необходимо выполнить минимум четыре условия. Об этом говорится в публикации ЭП. Одним из них ... подробнее →
Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России26.09.2018 19:15
Террористы с оккупированной территории Донбасса начали вести атаки против бойцов, которые прибывают из России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий ... подробнее →
Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН26.09.2018 19:00
Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил, что миротворцы ООН не будут введен на Донбасс в ближайшем будущем. Так, Пушилин отметил: «Наша позиция неизменна, целесообразно обращать ... подробнее →
Путин изменил план захвата Украины: Гордон сообщил тревожные данные из Москвы26.09.2018 18:48
Российский президент Владимир Путин радикально поменял стратегию в отношении Украины, пытаясь взять ее под контроль с помощью парламентских и президентских выборов, на которых должны победить ... подробнее →
В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах26.09.2018 18:30
На неподконтрольной украинским властям части Донетчины – в Торезе (после переим.: Чистяково) и Снежном – уже неделю дороги перекрывают «полицейские» с оружием. Об этом ... подробнее →
В Кабмине сообщили, когда начнется отопительный сезон26.09.2018 18:15
В период с 1 по 7 октября в Кабмине может быть принято решение о начале отопительного сезона в стране. Как передает replyua.net , об этом заявил вице-премьер-министр – министр ... подробнее →
Повышение цены на газ могут отложить: важное заявление26.09.2018 18:00
Кабинет министров может отказаться от повышения цен на газ с 1 октября. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала 112 Украина, передает Лига . По его ... подробнее →
Оккупанты обстреляли село в ОРДО: ранена семейная пара26.09.2018 17:45
В оккупированном селе Саханка Донецкой области во время обстрела оккупантами ранения получили двое мирных жителей. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали обстрел села Саханка из АГС-17. и отметили: ... подробнее →
Названа диета, которая может спровоцировать расстройство психики26.09.2018 17:30
Эксперты объяснили, почему средиземноморскую диету нельзя назвать полезной. Данный рацион провоцирует воспалительные процессы в организме, также он связан с лишним весом. Все это ... подробнее →
Цены на газ взлетят в октябре и потянут за собой все: готовьтесь к подорожанию26.09.2018 17:15
С 1 октября НАК «Нафтогаз» повысит расценки на газ для промышленных потребителей, что повлияет на цены на товары для украинцев Так, компания повысит цены закупающим менее 50 ... подробнее →
Війна на Донбасі: Сиротюк розповів, у якому разі РФ погодиться на миротворців26.09.2018 16:51
Зараз важко зрозуміти ту конфігурацію миротворчого контингенту, яка б влаштувала всіх. Про це в ексклюзивному коментарі журналісту інтернет-видання Новости Украины – From-UA ... подробнее →
В Украине установили запрет на популярную вакцину26.09.2018 16:35
В Украине установили постоянный запрет на известную вакцину для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита «Инфанрикс ИПВ» (Infanrix ipv) серий AC20B373AD, АС20В348ВА. ... подробнее →
Синоптики «меняют показания»: неожиданный прогноз26.09.2018 16:20
В ближайшие сутки на территории страны ожидаются небольшие дожди, потом потеплеет. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает "Интерфакс-Украина", передает УП . В четверг, 27 ... подробнее →
Появилась официальная информация о бое Ломаченко – Педраса26.09.2018 16:10
Поединок между чемпионом мира в легком весе по версии WBA украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и обладателем пояса WBО пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО) пройдет 8-го декабря в Нью-Йорке, ... подробнее →
На картах Google рассмотрели Лохнесское чудовище26.09.2018 16:00
Женщина целенаправленно рассматривала карты по часу в неделю. Жительница США Лиза Стаут обнаружила лох-несское чудовище на снимках Google Earth трехлетней давности. Об этом ... подробнее →
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- Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России 19:15
- Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН19:00
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- В «ДНР»: В соцсетях сообщают о перекрытых «полицейскими» дорогах18:30
- В Кабмине сообщили, когда начнется отопительный сезон18:15
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