Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил, что миротворцы ООН не будут введен на Донбасс в ближайшем будущем. Так, Пушилин отметил: «Наша позиция неизменна, целесообразно обращать ... подробнее →

Террористы с оккупированной территории Донбасса начали вести атаки против бойцов, которые прибывают из России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий ... подробнее →

Властям Украины для получения нового кредита от Международного валютного фонда необходимо выполнить минимум четыре условия. Об этом говорится в публикации ЭП. Одним из них ... подробнее →

Жилые массивы поселка Пивденное (до переименования – Ленинское, делится на два района – Чигари и Черная Гора, относится к Торецку, Донецкая обл.) попали под артиллерийский ... подробнее →

В Кабмине сообщили, когда начнется отопительный сезон 26.09.2018 18:15 В период с 1 по 7 октября в Кабмине может быть принято решение о начале отопительного сезона в стране. Как передает replyua.net , об этом заявил вице-премьер-министр – министр ... подробнее →