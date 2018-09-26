Названо имя будущего «главы» «ДНР»

26.09.2018 23:22

В России к теме неподконтрольного украинской власти Донбасса упал интерес, и то, что на «выборах ДНР» победит «врио главы республики» Денис Пушилин, предопределено. Так ... подробнее →

Мощный сигнал поддержки: в Сенате США приняли важную историческую резолюцию по Украине

26.09.2018 23:04

Сенат США утвердил 26 сентября утвердил резолюции о признании геноцидом украинского народа Голодомора, который советский диктатор Сталин устроил в 1932 - 1933 годах. О важном решении Сената по ... подробнее →

Названо проверенное народное средство от простуды

26.09.2018 22:32

Быстро устранить синусит, а также уничтожить вирус вам поможет этот способ. Синусит - воспаление воздушных полостей, расположенных на лбу, по обе стороны носа, что связано с инфекциями, вирусами, ... подробнее →

Такого не было целых 30 лет: синоптики озвучили интересный прогноз на грядущую зиму

26.09.2018 22:11

Зима в этом году будет теплой и дождливой, однако в отдельные дни стоит ждать и 20-градусного мороза. Об этом " Украинской правде " сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии ... подробнее →

Монетизацию субсидий в Украине проведут в три этапа

26.09.2018 21:48

В Украине монетизация субсидий будет проводиться в три этапа, начиная с 1 января 2019 года. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины сегодня, 26 сентября, передает « ... подробнее →

Эти продукты, замедляющие похудение

26.09.2018 21:32

Три коварных продукта, которые не дают тебе похудеть. Все продукты/ингредиенты можно, условно разделить на три группы с точки зрения их влияния на метаболизм: «супергерои»; ... подробнее →

Предупреждение для жителей Донецка: город наводнили «полицейские» «ДНР», идут проверки

26.09.2018 21:20

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются на активизацию местной «полиции» — ее представители активно патрулируют улицы и избирательно проверяют ... подробнее →

Боевики «ДНР» задерживают людей на блокпостах, если видят телефон

26.09.2018 21:05

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения творят настоящий беспредел. Людей задерживают даже за то, что видят у них телефон. Вот что узнали « ... подробнее →

Оккупационные «власти ДНР» обязывают людей голосовать за Пушилина

26.09.2018 20:45

Во временно оккупированной Горловке на заводе «Стирол», который всё же не будут «запускать», работников под угрозой увольнения обязали голосовать за Пушилина. Вот что узнали ... подробнее →

Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия праздника

26.09.2018 20:30

27 сентября православные христиане, отмечают праздник Воздвижение Креста Господня, пишут  Подробности . По народной традиции на Воздвижение животворящий крест защищает все живущее от сглаза, ... подробнее →

Плохая новость для Украины: стало известно, что Лукашенко пообещал Путину на закрытой встрече

26.09.2018 20:15

Россия больше не будет поддерживать Беларусь экономически так, как делала это последние четверть века. На прошедших в Сочи переговорах Путин предложил Лукашенко новую парадигму дальнейшего ... подробнее →

Венгрия действительно доигралась: стало известно, зачем колонна бронетехники переброшена на Закарпатье

26.09.2018 20:00

​Колонна бронетехники и подразделения украинской армии были направлены на Закарпатье для отработки действий ВСУ в условиях горной местности и ведения контрнаступательных операций против ... подробнее →

Жилые массивы Пивденного попали под обстрел

26.09.2018 19:45

Жилые массивы поселка Пивденное (до переименования – Ленинское, делится на два района – Чигари и Черная Гора, относится к Торецку, Донецкая обл.) попали под артиллерийский ... подробнее →

МВФ поставил Украине четыре условия

26.09.2018 19:33

Властям Украины для получения нового кредита от Международного валютного фонда необходимо выполнить минимум четыре условия.  Об этом говорится в публикации ЭП. Одним из них ... подробнее →

Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России

26.09.2018 19:15

Террористы с оккупированной территории Донбасса начали вести атаки против бойцов, которые прибывают из России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий ... подробнее →

Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН

26.09.2018 19:00

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил, что миротворцы ООН не будут введен на Донбасс в ближайшем будущем. Так, Пушилин отметил: «Наша позиция неизменна, целесообразно обращать ... подробнее →

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