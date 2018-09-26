Названо имя будущего «главы» «ДНР»26.09.2018 23:22
В России к теме неподконтрольного украинской власти Донбасса упал интерес, и то, что на «выборах ДНР» победит «врио главы республики» Денис Пушилин, предопределено. Так ... подробнее →
Мощный сигнал поддержки: в Сенате США приняли важную историческую резолюцию по Украине26.09.2018 23:04
Сенат США утвердил 26 сентября утвердил резолюции о признании геноцидом украинского народа Голодомора, который советский диктатор Сталин устроил в 1932 - 1933 годах. О важном решении Сената по ... подробнее →
Названо проверенное народное средство от простуды26.09.2018 22:32
Быстро устранить синусит, а также уничтожить вирус вам поможет этот способ. Синусит - воспаление воздушных полостей, расположенных на лбу, по обе стороны носа, что связано с инфекциями, вирусами, ... подробнее →
Такого не было целых 30 лет: синоптики озвучили интересный прогноз на грядущую зиму26.09.2018 22:11
Зима в этом году будет теплой и дождливой, однако в отдельные дни стоит ждать и 20-градусного мороза. Об этом " Украинской правде " сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии ... подробнее →
Монетизацию субсидий в Украине проведут в три этапа26.09.2018 21:48
В Украине монетизация субсидий будет проводиться в три этапа, начиная с 1 января 2019 года. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров Украины сегодня, 26 сентября, передает « ... подробнее →
Эти продукты, замедляющие похудение26.09.2018 21:32
Три коварных продукта, которые не дают тебе похудеть. Все продукты/ингредиенты можно, условно разделить на три группы с точки зрения их влияния на метаболизм: «супергерои»; ... подробнее →
Предупреждение для жителей Донецка: город наводнили «полицейские» «ДНР», идут проверки26.09.2018 21:20
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области жалуются на активизацию местной «полиции» — ее представители активно патрулируют улицы и избирательно проверяют ... подробнее →
Боевики «ДНР» задерживают людей на блокпостах, если видят телефон26.09.2018 21:05
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах вблизи линии разграничения творят настоящий беспредел. Людей задерживают даже за то, что видят у них телефон. Вот что узнали « ... подробнее →
Оккупационные «власти ДНР» обязывают людей голосовать за Пушилина26.09.2018 20:45
Во временно оккупированной Горловке на заводе «Стирол», который всё же не будут «запускать», работников под угрозой увольнения обязали голосовать за Пушилина. Вот что узнали ... подробнее →
Воздвижение Креста Господня: приметы и суеверия праздника26.09.2018 20:30
27 сентября православные христиане, отмечают праздник Воздвижение Креста Господня, пишут Подробности . По народной традиции на Воздвижение животворящий крест защищает все живущее от сглаза, ... подробнее →
Плохая новость для Украины: стало известно, что Лукашенко пообещал Путину на закрытой встрече26.09.2018 20:15
Россия больше не будет поддерживать Беларусь экономически так, как делала это последние четверть века. На прошедших в Сочи переговорах Путин предложил Лукашенко новую парадигму дальнейшего ... подробнее →
Венгрия действительно доигралась: стало известно, зачем колонна бронетехники переброшена на Закарпатье26.09.2018 20:00
Колонна бронетехники и подразделения украинской армии были направлены на Закарпатье для отработки действий ВСУ в условиях горной местности и ведения контрнаступательных операций против ... подробнее →
Жилые массивы Пивденного попали под обстрел26.09.2018 19:45
Жилые массивы поселка Пивденное (до переименования – Ленинское, делится на два района – Чигари и Черная Гора, относится к Торецку, Донецкая обл.) попали под артиллерийский ... подробнее →
МВФ поставил Украине четыре условия26.09.2018 19:33
Властям Украины для получения нового кредита от Международного валютного фонда необходимо выполнить минимум четыре условия. Об этом говорится в публикации ЭП. Одним из них ... подробнее →
Боевики на Донбассе начали расстреливать бойцов, которые прибывают из России26.09.2018 19:15
Террористы с оккупированной территории Донбасса начали вести атаки против бойцов, которые прибывают из России. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий ... подробнее →
Пушилин объяснил, когда на Донбасс введут миротворцев ООН26.09.2018 19:00
Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин заявил, что миротворцы ООН не будут введен на Донбасс в ближайшем будущем. Так, Пушилин отметил: «Наша позиция неизменна, целесообразно обращать ... подробнее →
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