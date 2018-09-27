Громкая победа Украины на 200 милионов: Киев дал достойной отпор оккупантам27.09.2018 23:55
Государственное предприятие "Укринтерэнерго" не обязано выплачивать 199 миллионов гривен, которое требовали у нее россияне за электроэнергию, поставляемую в оккупированные районы Донбасса в 2014 и ... подробнее →
Повысят ли пенсионный возраст в ОРДО? Пушилин прокомментировал ситуацию27.09.2018 23:46
Врио главаря ОРДО Денис Пушилин заявил, что повышение пенсионного возраста на территории «республики» не планируется. Так, Пушилин отметил: «На данном этапе этот вопрос не ... подробнее →
Вы убираете Захара: обнародованы доказательства подготовки Пушилиным ликвидации Захарченко27.09.2018 23:29
СБУ обнародовала доказательства подготовки переворота в так называемой «ДНР» с целью свержения ныне ликвидированного Александра Захарченко Об этом сообщает пресс-центр силового ... подробнее →
По Киеву ездит автомобиль с номерами «ДНР»27.09.2018 22:33
В Киеве заметили автомобиль с номерами, выданными кровавой террористической организацией «ДНР», боевики которой захватили и удерживают под своим контролем часть Донецкой области. ... подробнее →
Отравленная питьевой водой Макеевка теперь вовсе останется без водоснабжения27.09.2018 22:03
Оккупированная Макеевка, жители которой массово отравились питьевой водой, будет отключена от водоснабжения. Об этом сообщают в соцсети. Отмечается, что вода будет отключена сегодня, 27 сентября, с ... подробнее →
Между Луганской и Днепропетровской областями появится железнодорожное сообщение27.09.2018 21:27
В скором времени между Луганской и Днепропетровской областями запустят железнодорожное сообщение. Об этом сообщает Департамент регионального развития ЛОВГА на странице в Фейсбуке. Благодаря ... подробнее →
СБУ предоставила доказательства, что Пушилин готовил принудительное отстранение от должности Александра Захарченко. ВИДЕО27.09.2018 21:01
СБУ обнародовала аудиозапись с доказательствами подготовки принудительного отстранения от должности «главы ДНР» Александра Захарченко так называемым главой «Народного Совета ... подробнее →
Теперь ничего не выйдет: в Минобороны Украины раскрыли планы боевиков по наступлению27.09.2018 20:30
Боевики на Донбассе стягивают остатки сил и усиленно отрабатывают тактику нанесения внезапного огневого удара по позициям ВСУ. Об этом стало известно украинской разведке, заявил спикер Министерства ... подробнее →
Зачисление в детские сады: в Украине изменят правила27.09.2018 19:54
Минобразования разработало новый порядок зачисления в детские сады. Проект документа обнародован для общественного обсуждения. В первую очередь в детские сады будут зачислять детей, проживающих в ... подробнее →
Это дно: в знаменитый курорт Украины вошли танки Путина27.09.2018 19:29
Колонны бронетехники появились в городах Крыма, жителям ничего не говорят. В Гурзуфе замечена колонна российской бронетехники. Также появились фото БТР-ров на выезде из Севастополя. Об этом сообщают ... подробнее →
ВСУ отбили десятки атак "ДНР/ЛНР - в РФ опять едут грузы с убитыми27.09.2018 18:58
Террористы РФ на оккупированном Донбассе продолжают срывать перемирие и обстреливать украинские позиции запрещенным вооружением. В сводке штаба АТО в Facebook сказано, что боевики продолжили вчера, ... подробнее →
КПВВ «Новотроицкое» будет благоустроено27.09.2018 18:29
Начались работы по обустройству контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое» Донецкой области. Цель реконструкции - улучшить условия пересечения гражданами линии разграничения. КПВВ ... подробнее →
Главный "успех" Гройсмана: важная реформа в Украине на грани провала27.09.2018 18:03
Децентрализацию во властных кабинетах называют одной из успешных реформ в Украине. Последние социологические опросы демонстрируют: более 40% украинцев одобряют решения власти относительно ... подробнее →
В "Укравтодор" пришли силовики: обыски идут в 15 областях27.09.2018 17:27
Силовики проводят обыск в региональных офисах Службы автомобильных дорог в 15 областях Украины в деле по нанесению убытков бюджету Украины 224 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба киевской ... подробнее →
«Власти ДНР» заявили об обстреле «санитарного» автомобиля: есть жертвы27.09.2018 17:09
Так называемый «начальник пресс-службы оперативного командования ДНР» Даниил Безсонов заявил, что сегодня под обстрел попал «санитарный автомобиль» в результате чего погибли ... подробнее →
Жертвами водителя BMW стали сразу 6 человек: масштабное ДТП вновь взбудоражило Харьков27.09.2018 16:53
В городе Харькове водитель BMW въехал в маршрутку на остановке, в результате сильного столкновения пострадали сразу шестеро людей. Пресс-служба полиции Харьковской области сообщает о масштабном ДТП, ... подробнее →
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- Пиво местного разлива и не только: Цены на алкоголь в «ДНР»13:27
- Эксперт сообщил о смене тактики ведения боя оккупантами на Донбассе11:18
- Сводка из зоны ООС за 17 октября: Версии сторон конфликта11:00
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро 21:49
- Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов21:30
- Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России" 21:20
- Госдума России назвала Украину "террористическим государством"21:07
- В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма20:53
- Путин заявил о готовности налаживать отношения с новым руководством Украины20:39
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут