Между Луганской и Днепропетровской областями появится железнодорожное сообщение 27.09.2018 21:27 В скором времени между Луганской и Днепропетровской областями запустят железнодорожное сообщение. Об этом сообщает Департамент регионального развития ЛОВГА на странице в Фейсбуке. Благодаря ... подробнее →