Недавно ученым удалось расшифровать отрывок одной из книг Нового Завета, пишет Знай . В тексте зашифровано апокалиптическое послание о масштабной войне России и Китая против Соединенных ... подробнее →

Даже 7 часов сна не помогут без четкого режима дня Ученые еще раз объяснили, почему точное время отхода ко сну так важно. 7 часов сна бесполезны, если вы не придерживаетесь регулярного режима дня, ... подробнее →

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области нашли новый повод не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ – теперь это плохое ... подробнее →

В украинской столице сегодня, 28 сентября, трое неизвестных злоумышленников захватили маршрутку. Как передает replyua.net , об этом в интервью «Вестям» рассказали сами заложники. По ... подробнее →

Из РФ поступает мало хлора: Эксперт пояснил, почему в «ДНР» люди отравились водой 28.09.2018 21:30 В «ДНР» потребители отметили резкое ухудшение качества воды около месяца назад, но «отравляющие» свойства она приобрела несколько дней назад по рду причин. Об этом сообщил специалист, который мониторит состояние воды на ... подробнее →