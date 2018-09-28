ЧП в Киеве: вооруженные люди захватили маршрутку с пассажирами28.09.2018 22:45
В украинской столице сегодня, 28 сентября, трое неизвестных злоумышленников захватили маршрутку. Как передает replyua.net , об этом в интервью «Вестям» рассказали сами заложники. По ... подробнее →
Вооруженные боевики «ДНР» нашли новый повод не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ28.09.2018 22:34
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области нашли новый повод не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ – теперь это плохое ... подробнее →
Медики назвали главное правило здорового сна28.09.2018 22:18
Даже 7 часов сна не помогут без четкого режима дня Ученые еще раз объяснили, почему точное время отхода ко сну так важно. 7 часов сна бесполезны, если вы не придерживаетесь регулярного режима дня, ... подробнее →
В Библии нашли дату Третьей мировой: Россия и Китай атакуют США, человечество погибнет28.09.2018 22:01
Недавно ученым удалось расшифровать отрывок одной из книг Нового Завета, пишет Знай . В тексте зашифровано апокалиптическое послание о масштабной войне России и Китая против Соединенных ... подробнее →
Война на Донбассе: Кучма рассказал о том, как может измениться ход событий на востоке Украины28.09.2018 21:45
Бывший президент Украины Леонид Кучма решил поделиться своим мнением о том, когда стоит ожидать мира на Донбассе. Он отметил, что мир наступит только тогда, когда этого захочет Путин. Кучма ... подробнее →
Из РФ поступает мало хлора: Эксперт пояснил, почему в «ДНР» люди отравились водой28.09.2018 21:30
В «ДНР» потребители отметили резкое ухудшение качества воды около месяца назад, но «отравляющие» свойства она приобрела несколько дней назад по рду причин. Об этом сообщил специалист, который мониторит состояние воды на ... подробнее →
Развестись дороже, чем жениться: сколько стоят услуги ЗАГСа в ОРДО28.09.2018 21:14
Начальник отдела организации и контроля ЗАГС Департамента организации и ведомственного контроля Татьяна Аллахвердиева назвала стоимость некоторых услуг, предоставляемых ЗАГСом в оккупированной ... подробнее →
Врачи предупредили, чем опасно хроническое недосыпание28.09.2018 21:00
Четыре самых опасных болезни из-за недосыпа. Дефицит сна может оказаться главным фактором развития целого ряда болезней. Из них медики выделяют четыре, наиболее опасные в своих последствиях для ... подробнее →
Кто станет новым главой террористов "ЛНР": стали известны личности потенциальных "кандидатов"28.09.2018 20:45
На сегодняшний день есть только 4 кандидата на пост главы "ЛНР": Леонид Пасечник, Олег Коваль, Людмила Руснак, Наталья Сергун. Эту информацию предоставил "ЦИК" так называемой "ЛНР". В Интернете ... подробнее →
В Кабмине придумали, как вычислять нечестных получателей субсидий28.09.2018 20:31
В Украине в рамках проекта «Справедливая поддержка» заработает «горячая линия» по вопросам нарушений при предоставлении социальной помощи. Об этом сообщили в Минсоцполитики, ... подробнее →
«Депутат ДНР» Тинянский пообещал российским кураторам «громкий взрыв»28.09.2018 20:15
Так называемый «депутат» и разведчик группировки «ДНР» Евгений Тинянский гарантирует российским кураторам «громкий взрыв» в случае победы ... подробнее →
Необходимость России в «ДНР» и «ЛНР» после 2019 года отпадет, – российский политолог28.09.2018 20:00
На днях СБУ опубликовала запись переговоров , которую ей любезно передали турецкие спецслужбы. Записывали людей, которые обсуждали некие события, могущие в недалеком будущем произойти с живым ... подробнее →
В Кабмине приняли решение о ценах на газ для населения28.09.2018 19:48
Кабинет министров Украины принял решение о продлении действия специальных обязательств для НАК «Нафтогаз Украины» о льготных условиях продажи газа облгазам и теплокоммунэнерго до 18 ... подробнее →
Из «ДНР» через неконтролируемые пункты пропуска вывозят неизвестные грузы в грузовиках28.09.2018 19:30
Боевики «ДНР» и российские оккупанты с временно оккупированных территорий Донетчины через неконтролируемые пункты пропуска вывозят неизвестные грузы в крытых грузовиках. Вот что узнали ... подробнее →
Ночью в ОРЛО прогремел мощный взрыв: повреждено здание28.09.2018 19:15
Сегодня около 03:00 в оккупированном Хрустальном Луганской области прогремел сильный взрыв. На своей странице в соцсети журналист Иван Жеведь сообщает: «В Красном Луче, в здании бывшей ... подробнее →
К чему готовиться? Синоптики дали неожиданный прогноз на октябрь28.09.2018 19:01
Синоптики прогнозируют в начале октября значительное потепление, а также второе бабье лето. Об этом сообщает "Метеопрог". По данным синоптиков, второй осенний месяц в Украине будет теплым. В ... подробнее →
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