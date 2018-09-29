СБУ задержала мужчину, который ездил по Киеву с номерами «ДНР»29.09.2018 22:50
Украинские силовики задержали в Киеве водителя авто Peugeot 301, ездившего по городу с номерами «ДНР». Такую информацию сообщили в пресс-службе СБУ. Также, в ведомстве добавили, что задержанный оказался экс-сотрудником МВД Украины. В СБУ ... подробнее →
Вершбоу о НАТО: Украина готова, наверное, к членству29.09.2018 22:35
Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что Альянс "не вполне готов" принять Украину в свои члены. Украина готова стать членом Североатлантического альянса. Такое мнение в интервью радиостанции "Эхо Москвы" ... подробнее →
В Киев из Одессы ехало 20 тысяч литров фальсифицированного спирта, но не доехало29.09.2018 22:19
Сотрудники киевской прокуратуры, а также столичного управления ГФС и СБУ задержали грузовой автомобиль, в котором из Одессы в Киев везли почти 20 тысяч литров фальсифицированного спирта . Об ... подробнее →
Эти осенние продукты помогут защититься от простуды29.09.2018 22:03
Еду осенью нужно выбирать по цвету. Первая массовая волна ОРВИ уже началась. Чтобы повысить защиту организма от болезнетворных бактерий и вирусов, необходимо употреблять в пищу фрукты ярких цветов ... подробнее →
Путин взялся за Закарпатье: стало известно о секретных переговорах29.09.2018 21:43
Недавняя встреча премьер-министра Венгрии Петера Сийярто с президентом России Владимиром Путиным не является случайностью на фоне нового витка украинско-венгерских трений. Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, ... подробнее →
Глава МИД Венгрии попал в базу «Миротворца»29.09.2018 21:30
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попал в базу сайте «Миротворца». Отмечается, что причиной для внесения его в «Миротворец» стали высказывания в адрес президента ... подробнее →
Распространенная привычка, которая может состарить раньше времени29.09.2018 21:15
Также она приводит к глухоте и кариесу. Как сообщило научное издание Journal of Endodontics, существует одна распространенная привычка, приводящая организм к ускоренному старению.Имеющие ее люди, ... подробнее →
Эксперты рассказали, как похудеть при помощи шоколада и картофеля29.09.2018 21:00
Картофель и темный шоколад позволяют контролировать аппетит, притупляя чувство голода. Такую информацию сообщила диетолог Людмила Бабич. Эксперт отметила: «Картофель надолго ... подробнее →
В Украине резко вырастут цены на алкоголь: дата29.09.2018 20:45
В Украине повысят цены на алкоголь со 2 октября 2018 года. Подорожание составило от 4,5 до 19,6% (зависимо от напитка). Так, самая дешевая бутылка водки подорожала на 12,4% до 89,4 грн за 0,5 л. Об ... подробнее →
Украина стремительно вымирает: названа область, которая может исчезнуть29.09.2018 20:31
Печально... В Украине за 27 лет независимости в Украине исчезло 468 сел. Еще примерно столько стоят в запустении. Лидером по этой печальной статистике является Черниговщина. Там с 1990 года с ... подробнее →
Ученые встревожены стремительным таянием ледников29.09.2018 20:18
Жители планеты еще никогда не были так близки к опасности В Арктике колоссальными темпами тает морской лед - с 2012 года растворилось 4,59 млн кв. км. замерзшей воды.Такой вывод ... подробнее →
МИД Украины проверяет, есть ли украинцы среди погибших из-за землетрясения и цунами в Индонезии29.09.2018 20:01
Вчера, 28 сентября, в Индонезии произошло сильнейшее землетрясение , которое вызвало появление цунами. Более 400 человек погибли в результате стихийного бедствия. Были ли среди них украинцы, проверяет Министерство иностранных дел. Об этом на своей ... подробнее →
Боевики «ЛНР» и священники МПЦ из «МВД ЛНР» жестко ломают психику детей29.09.2018 19:48
На временно оккупированных территориях Луганской области оккупационные «власти ЛНР» навязывают детям идеи «создания российской цивилизации». Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
В Приазовье усилены подразделения ГСЧС и Госпогранслужбы Украины29.09.2018 19:42
В районе акватории Азовского моря усилены подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и Госпогранслужбы. В частности, открыта новая часть по водолазным ... подробнее →
Готовьте деньги: скандальная Гонтарева придумала новую схему «обдираловки» украинцев29.09.2018 19:28
После скандальной карьеры в НБУ Валерия Гонтарева решила положить глаз на сферу здравоохранения. Скандальная чиновница, которую неоднократно критиковали за работу в государственном ... подробнее →
Сербия привела армию в полную боевую готовность: что происходит29.09.2018 19:12
Президент Сербии Александар Вучич перевел армию в состояние полной боеготовности из-за ситуации на севере Косова. Об этом сообщает TANJUG со ссылкой на источник в администрации президента. Приказ был направлен в Генеральный штаб ВС Сербии ... подробнее →
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