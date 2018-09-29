Еду осенью нужно выбирать по цвету. Первая массовая волна ОРВИ уже началась. Чтобы повысить защиту организма от болезнетворных бактерий и вирусов, необходимо употреблять в пищу фрукты ярких цветов ... подробнее →

Сотрудники киевской прокуратуры, а также столичного управления ГФС и СБУ задержали грузовой автомобиль, в котором из Одессы в Киев везли почти 20 тысяч литров фальсифицированного спирта . Об ... подробнее →

Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что Альянс "не вполне готов" принять Украину в свои члены. Украина готова стать членом Североатлантического альянса. Такое мнение в интервью радиостанции "Эхо Москвы" ... подробнее →

Украинские силовики задержали в Киеве водителя авто Peugeot 301, ездившего по городу с номерами «ДНР». Такую информацию сообщили в пресс-службе СБУ. Также, в ведомстве добавили, что задержанный оказался экс-сотрудником МВД Украины. В СБУ ... подробнее →

Также она приводит к глухоте и кариесу. Как сообщило научное издание Journal of Endodontics, существует одна распространенная привычка, приводящая организм к ускоренному старению.Имеющие ее люди, ... подробнее →

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто попал в базу сайте «Миротворца». Отмечается, что причиной для внесения его в «Миротворец» стали высказывания в адрес президента ... подробнее →

Недавняя встреча премьер-министра Венгрии Петера Сийярто с президентом России Владимиром Путиным не является случайностью на фоне нового витка украинско-венгерских трений. Об этом рассказал эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, ... подробнее →

В Украине резко вырастут цены на алкоголь: дата 29.09.2018 20:45 В Украине повысят цены на алкоголь со 2 октября 2018 года. Подорожание составило от 4,5 до 19,6% (зависимо от напитка). Так, самая дешевая бутылка водки подорожала на 12,4% до 89,4 грн за 0,5 л. Об ... подробнее →

Украина стремительно вымирает: названа область, которая может исчезнуть 29.09.2018 20:31 Печально... В Украине за 27 лет независимости в Украине исчезло 468 сел. Еще примерно столько стоят в запустении. Лидером по этой печальной статистике является Черниговщина. Там с 1990 года с ... подробнее →

Ученые встревожены стремительным таянием ледников 29.09.2018 20:18 Жители планеты еще никогда не были так близки к опасности В Арктике колоссальными темпами тает морской лед - с 2012 года растворилось 4,59 млн кв. км. замерзшей воды.Такой вывод ... подробнее →