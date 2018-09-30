По Макеевке с сиреной прошла огромная колонна техники НВФ 30.09.2018 23:57 Жители временно оккупированной Макеевки (Донецкая область) сообщают о движении огромной колонны техники НВФ, которая прошла по городу. Об этом макеевчане пишут в социальных сетях. По их данным, ... подробнее →

Террористы совершили новые атаки на позиции бойцов ВСУ на Донбассе 30.09.2018 23:52 В пресс-центре операции Объединенных сил в социальной сети Facebook в воскресенье, 30 сентября появилась информация о том, что начиная с 7 часов утра и до 18 вечера, террористические силы Донбасса в ... подробнее →