По Макеевке с сиреной прошла огромная колонна техники НВФ30.09.2018 23:57
Жители временно оккупированной Макеевки (Донецкая область) сообщают о движении огромной колонны техники НВФ, которая прошла по городу. Об этом макеевчане пишут в социальных сетях. По их данным, ... подробнее →
Террористы совершили новые атаки на позиции бойцов ВСУ на Донбассе30.09.2018 23:52
В пресс-центре операции Объединенных сил в социальной сети Facebook в воскресенье, 30 сентября появилась информация о том, что начиная с 7 часов утра и до 18 вечера, террористические силы Донбасса в ... подробнее →
В Донецке разгорелись нешуточные страсти: раненый Хакимзянов арестован, коммунист больше не участвует в "выборах"30.09.2018 23:45
Террорист вчера, 29 сентября, пострадал во время взрыва, когда в Донецке проходил съезд коммунистов. Хакимзянов получил не тяжелые ранения, гораздно больше пострадала его секретарь, которая вместе с ... подробнее →
"Этой осенью меня попытаются уничтожить", - нардеп Мосийчук огорошил новостью о московских диверсантах, замышляющих его ликвидацию30.09.2018 23:40
Депутат от радикальной партии Игорь Мосийчук утверждает, что может стать жертвой очередного покушения на свою жизнь, но при этом планирует "бороться до конца". Народный депутат Украины ... подробнее →
Опубликованы кадры момента гибели Захарченко. ВИДЕО30.09.2018 22:28
Российский телеканал «Россия 1» в программе «Вести недели» опубликовал видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент взрыва в кафе «Сепар» в ... подробнее →
Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"30.09.2018 21:56
Волонтер Юрий Мысягин подтвердил рывок украинской армии на передовой Донбасса в оккупированной части Донецкой области, рассказав новые подробности про планирование боевой операции. Комментируя ... подробнее →
В оккупированном Донецке во время обстрела ранена девушка30.09.2018 21:22
Сегодня во время обстрела в оккупированном поселке Старомихайловка в Донецке получила ранение девушка 2002 года рождения. В пресс-службе «оперативного командования ДНР» сообщают: ... подробнее →
Истинную причину как могут скрывают..." - житель Макеевки назвал реальную причину массового отравления водой30.09.2018 20:50
Жители Макеевки в социальных сетях рассказали о новой причине, вероятно ставшей отправной точкой массового отравления жителей оккупированного города. Источник сообщил, что причиной отравления воды ... подробнее →
За що Порошенко подякував Путіну в ефірі CNN30.09.2018 20:23
Президент України Петро Порошенко під час свого інтерв'ю в ефірі телеканалу CNN подякував російському президенту Володимиру Путіну за те, що той зробив Україну більш європейською державою. ... подробнее →
На Херсонщине подорвался военнослужащий-контрактник30.09.2018 19:48
В ночь на сегодня, 30 сентября, мощный взрыв прогремел на территории воинской части ВСУ, дислоцированной на полигоне у села Раденское Олешковского района Херсонщины. При этом пострадал 37-летний ... подробнее →
В Енакиево «девятка» свалилась с моста на железную дорогу30.09.2018 19:10
В пятницу, 28 сентября, в оккупированном городе Енакиево водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и совершил съезд с моста на железнодорожное полотно пишет 62 . Об этом сообщает так ... подробнее →
Выходные в октябре: украинцев ожидает много праздников30.09.2018 18:43
В октябре украинцы будут отдыхать на один день больше. Получается, что рабочих дней в стране будет 22, а выходных - 9. Сокращенных предпраздничных рабочих дней в октябре нет. 14 октября в стране ... подробнее →
ВМС завершили военные учения в Азовском море30.09.2018 18:15
В рамках учений военные провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья и защиту морских коммуникаций. Военно-морские силы Украины закончили командно-штабные учения Казацкая ... подробнее →
Пригрозили отомстить за Захарченко и РПЦ: в России угрожают Украине из-за Луганска и Донецка30.09.2018 17:44
Из-за "жестких преследований" Украиной русскоязычных жителей Донбасса, Кремль должен взять под свое крыло эти территории, и признать их "независимость". Такое заявление депутат Госдумы РФ Леонид ... подробнее →
В Украине водителям могут разрешить езду без прав: как это будет30.09.2018 17:21
Верховная Рада может разрешить украинским водителям не возить с собой оригиналы водительского удостоверения, техпаспорта на машину и "автогражданки". Соответствующий законопроект подан в Раду. По ... подробнее →
«Мир равных возможностей». В Мариуполе впервые прошел фестиваль инклюзии30.09.2018 17:09
В субботу, 29 сентября, Городской сад стал центром первого регионального фестиваля инклюзии «Мир равных возможностей». Фестиваль собрал около двух тысяч участников из разных городов ... подробнее →
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