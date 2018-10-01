Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок

01.10.2018 22:45

Болезненность татуажа зависит от места размещения рисунка. Профессиональные тату-мастера из Лондона проанализировали данные о своих клиентах и выделили несколько особо болезненных мест для ... подробнее →

Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом

01.10.2018 22:18

В китайской медицине пробуждение по ночам считают сигналами от тех или иных систем организма, пишет  newsyou.info . Конечно, любой человек периодически просыпается среди ночи. Чаще всего в ... подробнее →

К Земле приближается гигантский астероид

01.10.2018 22:00

Астероид пройдет на расстоянии 5,87 миллиона километров от планеты. Гигантский астероид, размеры которого можно сравнить с Биг-Беном, подойдет на минимальное расстояние к Земле 3 октября, сообщает ... подробнее →

Настоящие нацисты в Донецке: блогер Фашик Донецкий о том, как "православные ополченцы" убивают "иноверцев"

01.10.2018 21:39

Украинский блогер Фашик Донецкий рассказал о том, какие репрессии проводились против людей на Донбассе, которые не отказались от своей религии в пользу УПЦ МП. Таким образом, начались массовые ... подробнее →

Грядет дальнейшее ухудшение отношений: Киев намерен выслать венгерского посла, если Будапешт его не отзовет

01.10.2018 21:20

Украина примет решение выслать консула из города Берегово Закарпатской области, если Будапешт не отзовет его самостоятельно. Как передает  replyua.net , об этом сегодня заявила спикер ... подробнее →

Билеты на поезда подорожали

01.10.2018 21:05

С 1 октября в Украине повышаются цены на железнодорожные билеты. Это второй этап подорожания, анонсированного еще весной, пишет  « Сегодня.ua » . В этот раз тариф на ... подробнее →

Россия готовится к большой войне: даже чиновников вытаскивают из кабинетов и отправляют на учения

01.10.2018 20:48

Вместо примирения с оппонентами и возвращения соседям их суверенной территории Москва продолжает гнуть милитаристическую линию и "науськивать" население против мифического "внешнего врага". МЧС ... подробнее →

На Донетчине разворовали около километра железной дороги

01.10.2018 20:32

Полиция Донецкой области задержала четверых злоумышленников, похитивших около километра железнодорожного полотна. Об этом сообщили в областном управление Нацполиии. Так, правоохранители сообщают: «Оперативники получили информацию о том, что ... подробнее →

Владельцев дизельных авто будут штрафовать: принят жесткий закон

01.10.2018 20:16

Водители наиболее загрязняющих  дизельных  транспортных средств теперь могут быть оштрафованы на 350 евро Любой водитель может быть оштрафован за управление автомобилем, микроавтобусом ... подробнее →

Зарплата украинцев пошла на убыль

01.10.2018 20:00

Впервые за последнее время (по данным управления статистики) средняя зарплата в Украине в августе уменьшилась в сравнении с июлем на 203 гривни и составила 8 977 гривень. Ее размер почти в 2,5 раза ... подробнее →

В ОРДО рассказали о состоянии раненого при подрыве мины ребенка

01.10.2018 19:45

Состояние ребенка, пострадавшего вчера при взрыве мины в оккупированной Горловке на данный момент стабильное. Такую информацию сообщили в пресс-службе «Минздрава ДНР» . Так, ... подробнее →

Боевики не пропустили раненых мирных жителей в Мариуполь

01.10.2018 19:30

Террористы не пропустили раненых мирных в больницу Мариуполя. Об этом сообщается в  отчете ОБСЕ. ОБСЕ пообщались с мирными жителями, которые получили ранения в Пикузах. Общение ... подробнее →

Социальные стипендии в вузах Украины: Кто имеет право и какой размер выплаты

01.10.2018 19:15

В Украине студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях на дневной форме по государственному заказу, имеют право на получение социальных стипендий. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает ... подробнее →

Больше 800 погибших, тысячи пропавших. После цунами Индонезия лежит в руинах

01.10.2018 19:02

В Индонезии, где метеорологи сначала оповестили о цунами, а потом отменили предупреждение,  разрушены тысячи зданий, 830 людей погибли, тысячи пропали без вести. Количество погибших, будет ... подробнее →

Количество авто на Крымском мосту сократилось почти вдвое

01.10.2018 18:48

Количество транспортных средств, проехавших по Крымскому мосту в сентябре, уменьшилось почти в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводит издание «Крыминформ». ... подробнее →

Фонд Бориса Колесникова стал победителем Рейтинга благотворителей 2018

01.10.2018 18:33

28 сентября Украинский форум благотворителей огласил имена победителей рейтинга украинских благотворительных организаций 2018 года.  Как и год назад, Фонд Бориса Колесникова стал лидером ... подробнее →

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