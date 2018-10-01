Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок01.10.2018 22:45
Болезненность татуажа зависит от места размещения рисунка. Профессиональные тату-мастера из Лондона проанализировали данные о своих клиентах и выделили несколько особо болезненных мест для ... подробнее →
Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом01.10.2018 22:18
В китайской медицине пробуждение по ночам считают сигналами от тех или иных систем организма, пишет newsyou.info . Конечно, любой человек периодически просыпается среди ночи. Чаще всего в ... подробнее →
К Земле приближается гигантский астероид01.10.2018 22:00
Астероид пройдет на расстоянии 5,87 миллиона километров от планеты. Гигантский астероид, размеры которого можно сравнить с Биг-Беном, подойдет на минимальное расстояние к Земле 3 октября, сообщает ... подробнее →
Настоящие нацисты в Донецке: блогер Фашик Донецкий о том, как "православные ополченцы" убивают "иноверцев"01.10.2018 21:39
Украинский блогер Фашик Донецкий рассказал о том, какие репрессии проводились против людей на Донбассе, которые не отказались от своей религии в пользу УПЦ МП. Таким образом, начались массовые ... подробнее →
Грядет дальнейшее ухудшение отношений: Киев намерен выслать венгерского посла, если Будапешт его не отзовет01.10.2018 21:20
Украина примет решение выслать консула из города Берегово Закарпатской области, если Будапешт не отзовет его самостоятельно. Как передает replyua.net , об этом сегодня заявила спикер ... подробнее →
Билеты на поезда подорожали01.10.2018 21:05
С 1 октября в Украине повышаются цены на железнодорожные билеты. Это второй этап подорожания, анонсированного еще весной, пишет « Сегодня.ua » . В этот раз тариф на ... подробнее →
Россия готовится к большой войне: даже чиновников вытаскивают из кабинетов и отправляют на учения01.10.2018 20:48
Вместо примирения с оппонентами и возвращения соседям их суверенной территории Москва продолжает гнуть милитаристическую линию и "науськивать" население против мифического "внешнего врага". МЧС ... подробнее →
На Донетчине разворовали около километра железной дороги01.10.2018 20:32
Полиция Донецкой области задержала четверых злоумышленников, похитивших около километра железнодорожного полотна. Об этом сообщили в областном управление Нацполиии. Так, правоохранители сообщают: «Оперативники получили информацию о том, что ... подробнее →
Владельцев дизельных авто будут штрафовать: принят жесткий закон01.10.2018 20:16
Водители наиболее загрязняющих дизельных транспортных средств теперь могут быть оштрафованы на 350 евро Любой водитель может быть оштрафован за управление автомобилем, микроавтобусом ... подробнее →
Зарплата украинцев пошла на убыль01.10.2018 20:00
Впервые за последнее время (по данным управления статистики) средняя зарплата в Украине в августе уменьшилась в сравнении с июлем на 203 гривни и составила 8 977 гривень. Ее размер почти в 2,5 раза ... подробнее →
В ОРДО рассказали о состоянии раненого при подрыве мины ребенка01.10.2018 19:45
Состояние ребенка, пострадавшего вчера при взрыве мины в оккупированной Горловке на данный момент стабильное. Такую информацию сообщили в пресс-службе «Минздрава ДНР» . Так, ... подробнее →
Боевики не пропустили раненых мирных жителей в Мариуполь01.10.2018 19:30
Террористы не пропустили раненых мирных в больницу Мариуполя. Об этом сообщается в отчете ОБСЕ. ОБСЕ пообщались с мирными жителями, которые получили ранения в Пикузах. Общение ... подробнее →
Социальные стипендии в вузах Украины: Кто имеет право и какой размер выплаты01.10.2018 19:15
В Украине студенты, обучающиеся в высших учебных заведениях на дневной форме по государственному заказу, имеют право на получение социальных стипендий. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает ... подробнее →
Больше 800 погибших, тысячи пропавших. После цунами Индонезия лежит в руинах01.10.2018 19:02
В Индонезии, где метеорологи сначала оповестили о цунами, а потом отменили предупреждение, разрушены тысячи зданий, 830 людей погибли, тысячи пропали без вести. Количество погибших, будет ... подробнее →
Количество авто на Крымском мосту сократилось почти вдвое01.10.2018 18:48
Количество транспортных средств, проехавших по Крымскому мосту в сентябре, уменьшилось почти в два раза по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные приводит издание «Крыминформ». ... подробнее →
Фонд Бориса Колесникова стал победителем Рейтинга благотворителей 201801.10.2018 18:33
28 сентября Украинский форум благотворителей огласил имена победителей рейтинга украинских благотворительных организаций 2018 года. Как и год назад, Фонд Бориса Колесникова стал лидером ... подробнее →
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