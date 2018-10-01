Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок 01.10.2018 22:45 Болезненность татуажа зависит от места размещения рисунка. Профессиональные тату-мастера из Лондона проанализировали данные о своих клиентах и выделили несколько особо болезненных мест для ... подробнее →

Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом 01.10.2018 22:18 В китайской медицине пробуждение по ночам считают сигналами от тех или иных систем организма, пишет newsyou.info . Конечно, любой человек периодически просыпается среди ночи. Чаще всего в ... подробнее →