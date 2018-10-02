Боевики ударили по ВСУ под Крымским и у Мариуполя и понесли ощутимые потери

02.10.2018 08:24

За прошлые сутки, 1 октября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза с ... подробнее →

"Нарушений не выявлено", - "Вода Донбасса" сделала заявление насчет "качества" водопроводной воды в Макеевке

02.10.2018 08:15

Сегодня стало известно, что компанией "Вода Донбасса" была якобы проведена проверка водопроводной воды в оккупированной Макеевке. В результате так называемой проверки воды из водопровода в ... подробнее →

Через Макеевку прошла большая колонна техники боевиков «ДНР»

02.10.2018 08:02

Через временно оккупированную Макеевку в направлении Чайкинского кольца прошла большая колонна техники боевиков «ДНР». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →

Житель Донецка: "Почему в Киеве нет комендантского часа, а в "ДНР" есть? Вот и ответ, где фашисты на самом деле"

02.10.2018 07:44

Отсутствие четко сформулированной расовой теории как идеологической основы правящего режима и отсутствие у этого режима самостоятельности – то немногое, что отличает "власть" в "ДНР" от властей ... подробнее →

В Украине стало больше переселенцев

02.10.2018 07:37

По данным на 1 октября в Украине учтены 1 млн 519 тыс. 234 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных ... подробнее →

Ликвидирован боевик «ЛНР» 1993 года рождения

02.10.2018 07:30

Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях несут боевые и не боевые потери. Так, ликвидирован боевик «ЛНР» из Красного Луча. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →

Смелая надпись из оккупированного Донецка показала реальное отношение дончан к РФ – опубликовано сильное фото

02.10.2018 07:21

Российских оккупантов на Донбассе поддерживает все меньшее количество местного населения. А патриотические надписи об Украине в транспорте в ОРДЛО - очередное доказательство того, что "русский мир" в ... подробнее →

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