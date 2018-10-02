Боевики ударили по ВСУ под Крымским и у Мариуполя и понесли ощутимые потери02.10.2018 08:24
За прошлые сутки, 1 октября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза с ... подробнее →
"Нарушений не выявлено", - "Вода Донбасса" сделала заявление насчет "качества" водопроводной воды в Макеевке02.10.2018 08:15
Сегодня стало известно, что компанией "Вода Донбасса" была якобы проведена проверка водопроводной воды в оккупированной Макеевке. В результате так называемой проверки воды из водопровода в ... подробнее →
Через Макеевку прошла большая колонна техники боевиков «ДНР»02.10.2018 08:02
Через временно оккупированную Макеевку в направлении Чайкинского кольца прошла большая колонна техники боевиков «ДНР». Вот что узнали « Ведомости Донбасса »: Как ... подробнее →
Житель Донецка: "Почему в Киеве нет комендантского часа, а в "ДНР" есть? Вот и ответ, где фашисты на самом деле"02.10.2018 07:44
Отсутствие четко сформулированной расовой теории как идеологической основы правящего режима и отсутствие у этого режима самостоятельности – то немногое, что отличает "власть" в "ДНР" от властей ... подробнее →
В Украине стало больше переселенцев02.10.2018 07:37
По данным на 1 октября в Украине учтены 1 млн 519 тыс. 234 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных ... подробнее →
Ликвидирован боевик «ЛНР» 1993 года рождения02.10.2018 07:30
Боевики «ЛНР» на временно оккупированных территориях несут боевые и не боевые потери. Так, ликвидирован боевик «ЛНР» из Красного Луча. Вот что узнали « Ведомости ... подробнее →
Смелая надпись из оккупированного Донецка показала реальное отношение дончан к РФ – опубликовано сильное фото02.10.2018 07:21
Российских оккупантов на Донбассе поддерживает все меньшее количество местного населения. А патриотические надписи об Украине в транспорте в ОРДЛО - очередное доказательство того, что "русский мир" в ... подробнее →
- Боевики ударили по ВСУ под Крымским и у Мариуполя и понесли ощутимые потери08:24
- "Нарушений не выявлено", - "Вода Донбасса" сделала заявление насчет "качества" водопроводной воды в Макеевке08:15
- Через Макеевку прошла большая колонна техники боевиков «ДНР»08:02
- Житель Донецка: "Почему в Киеве нет комендантского часа, а в "ДНР" есть? Вот и ответ, где фашисты на самом деле"07:44
- Ликвидирован боевик «ЛНР» 1993 года рождения07:30
- Смелая надпись из оккупированного Донецка показала реальное отношение дончан к РФ – опубликовано сильное фото07:21
- Настоящие нацисты в Донецке: блогер Фашик Донецкий о том, как "православные ополченцы" убивают "иноверцев"21:39
- На Донетчине разворовали около километра железной дороги20:32
- В ОРДО рассказали о состоянии раненого при подрыве мины ребенка19:45
- Боевики не пропустили раненых мирных жителей в Мариуполь19:30
- Боевики ударили по ВСУ под Крымским и у Мариуполя и понесли ощутимые потери08:24
- "Нарушений не выявлено", - "Вода Донбасса" сделала заявление насчет "качества" водопроводной воды в Макеевке08:15
- Через Макеевку прошла большая колонна техники боевиков «ДНР»08:02
- Житель Донецка: "Почему в Киеве нет комендантского часа, а в "ДНР" есть? Вот и ответ, где фашисты на самом деле"07:44
- В Украине стало больше переселенцев07:37
- Ликвидирован боевик «ЛНР» 1993 года рождения07:30
- Смелая надпись из оккупированного Донецка показала реальное отношение дончан к РФ – опубликовано сильное фото07:21
- Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок22:45
- Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом22:18
- К Земле приближается гигантский астероид22:00
- Названы самые болезненные места на теле для нанесения татуировок22:45
- Просыпаетесь по ночам? Это может быть тревожным симптомом22:18
- Утро без кофе: эти 3 напитка подарят вам фантастическую бодрость07:45
- 30 сентября праздник Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать14:54
- В «ЛНР» "все бесплатно", но не совсем…14:04
- Прилепин: после Путина Россию ждет кошмар - возвращение в девяностые13:20
- «Эти Майданы... Стыдно за все, что происходит сейчас»: Винник назвал искусственной Революцию Достоинства12:56
- Температура 37-37,5° – терміново до лікаря: українців попередили про небезпечну інфекцію10:38
- Как привлечь в дом деньги: 14 секретов наших предков08:43
- Эти осенние продукты помогут защититься от простуды22:03
- Мариуполь восстал против Ахметова. К нему присоединяются Запорожье и Кривой Рог
- «Тихо пришли». ВСУ взяли под контроль новые территории на Донбассе
- Гиркин: «Губарев -реальный кандидат, а Пушилин — двойной агент СБУ»
- Прорыв ВСУ вглубь Донбасса: Мысягин рассказал, как именно силы ООС отбросили боевиков "ДНР"
- ВСУ наповал сразили ответным ударом армию РФ на Донбассе
- Истинную причину как могут скрывают..." - житель Макеевки назвал реальную причину массового отравления водой
- Мощный взрыв потряс Горловку: много убитых детей, жители в панике и хотят растерзать оккупантов
- Почему Пушилину больше никогда не быть главой
- У боевиков "ДНР" прозрение: "До власти дорвалась ОПГ. Донбасс охватило тотальное беззаконие и террор"
- Стало известно, сколько будет стоить алкоголь уже со 2 октября