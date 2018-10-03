КПВВ Донетчины могут отключить от электроснабжения 03.10.2018 21:48 Контрольно-пропускным пунктам на Донетчине скоро могут отключить элекроэнергию из-за проблем по оплате коммунальных услуг. Про это заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации ... подробнее →