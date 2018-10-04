В Мариуполе заработал электронный кабинет пациента04.10.2018 22:48
В Мариуполе начал работу сервис «Персональный электронный кабинет пациента». Сервис доступен на мариупольском портале «MedKontrol, сообщает mrpl.city . Жители с его помощью смогут ... подробнее →
Россия милитаризирует Азовское море и планирует учения возле Мариуполя04.10.2018 22:18
Российское правительство выделило Минобороны РФ в пользование на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, которая находится в 1,5 милях от побережья вблизи российского города Ейск, ... подробнее →
Информация для переселенцев: форма заявления о постановке на учет ВПЛ обновлена04.10.2018 21:48
Министерство социальной политики Украины обновило форму заявления о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Изменения утверждены приказом от 23 августа 2018 года №1216, вступающим в ... подробнее →
Польский военный Кремлю: "Вы хотите поделить Украину с Польшей? Скорее, мы с Украиной поделим Россию на мелкие государства!"04.10.2018 21:22
Недавно в прямом эфире российского ТВ показали карту Украины с областями, которые якобы должны отойти России и Польше, согласно расчетам путинских "специалистов". На карте западная часть Украины ... подробнее →
Выборы в ОРДЛО: участники НВФ будут голосовать по «временным документам» — ГУР Минобороны04.10.2018 20:54
Для обеспечения «массовости» на так называемых «выборах» в ОРДЛО представители оккупационной власти планируют привлечь «военнослужащих» «армий» ... подробнее →
Вот откуда взялась традиция показывать средний палец, когда кого-то посылаешь04.10.2018 20:25
Всем хорошо известен неприличный жест, который в русском языке называют «фак»: выставленный средний палец руки. И хотя в наш обиход он вошёл всего лет тридцать назад, этот способ ... подробнее →
Знаменитый боксер погиб в аварии. ВИДЕО04.10.2018 19:57
2 октября в Италии в ДТП погиб экс-чемпион мира по боксу по версии IBF во втором среднем весе и по версии WBC в полутяжелом весе немец Грациано Роккиджани, сообщает Апостроф со ссылкой на Spiegel ... подробнее →
Пушилин рассказал, когда в ОРДО начнется отопительный сезон04.10.2018 19:22
На оккупированной территории Донетчины отопительный сезон должен начаться по плану. Об этом сегодня сообщил врио главаря «ДНР» Денис Пушилин. Так, он отметил: «Сегодня были ... подробнее →
"Выслужиться перед кураторами любой ценой", - Губарев, съездив в Москву, "наехал" на конкурента Пушилина04.10.2018 18:48
"Предвыборная" гонка в террористической "ДНР" идет полным ходом. Кандидат в главари "республики" Павел Губарев уже угрожает конкуренту Денису Пушилину. Губарев в своем telegram-канале обнародовал ... подробнее →
Рада сделала первый шаг к тотальной украинизации: подробности04.10.2018 18:14
Верховная Рада приняла за основу законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№5670-д). За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат. ... подробнее →
«Захарченко убила Украина». Пушилин дал интервью польской газете04.10.2018 17:46
Польская газета Rzeczpospolita опубликовала интервью с врио главаря «ДНР» Дениса Пушилина, в котором тот заявил, что на Донбассе нет российской армии. По словам Пушилина, тогда ... подробнее →
"Закарпатье уйдет в Венгрию, Львов – в Польшу", - Клинцевич снова пугает Украину последствиями разрыва с Россией04.10.2018 17:24
В эфире российского телеканала Франц Клинцевич занимался любимым делом большинства пропагандистов РФ – фантазировал о том, как "развалится" украинское государство. Член Совфеда уверяет: ... подробнее →
Всемирный банк ухудшил прогноз по экономике Украины04.10.2018 16:58
Всемирный банк (ВБ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%. Об этом сообщил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и ... подробнее →
Конфликт обостряется: Венгрия высылает украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева04.10.2018 16:38
Венгрия решила выслать украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции, сообщает HVG.hu, передает УП. По его словам, он ... подробнее →
Прилепин пообещал учредить «день донецкого ополченца»04.10.2018 16:21
Воевавший на стороне оккупантов ОРДО российский писатель Захар Прилепин, на своей странице в соцсети опубликовал фото с Чеченской войны и заявил, что продолжил «военную карьеру» в боевых ... подробнее →
Саркома головного мозга: 7 симптомов, на которые вы обязаны обратить внимание04.10.2018 16:16
Саркома головного мозга – патология, характеризующаяся постепенным разрушением всего организма, выведением из строя внутренних органов и систем жизнедеятельности. Саркома представляет собой ... подробнее →
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