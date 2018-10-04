Пугачева и Галкин переезжают в Украину: уже учат «мову» 04.10.2018 13:12 Недавно фанаты Пугачевой и Галкина были шокированы слухами о переезде звездной пары на Кипр. Однако на днях семья опровергла эти слухи и, как оказалось, неспроста. Подписчики юмориста в Instagram ... подробнее →

Волонтер рассекретил командира «Третьей силы» 04.10.2018 12:47 Украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети обнародовал фото командира таинственной «Третьей силы», которая помогает ВСУ на Донбассе. Напомним, «Третья ... подробнее →