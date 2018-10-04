Пугачева и Галкин переезжают в Украину: уже учат «мову»04.10.2018 13:12
Недавно фанаты Пугачевой и Галкина были шокированы слухами о переезде звездной пары на Кипр. Однако на днях семья опровергла эти слухи и, как оказалось, неспроста. Подписчики юмориста в Instagram ... подробнее →
Волонтер рассекретил командира «Третьей силы»04.10.2018 12:47
Украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин на своей странице в соцсети обнародовал фото командира таинственной «Третьей силы», которая помогает ВСУ на Донбассе. Напомним, «Третья ... подробнее →
В Донецке по ночам воруют автономера и предлагают вернуть за деньги04.10.2018 12:33
Во временно оккупированном Донецке по ночам снимают автомобильные номера и оставляют на лобовом стекле записку с предложением вернуть за деньги. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » ... подробнее →
Саркома головного мозга: 7 симптомов, на которые вы обязаны обратить внимание04.10.2018 12:06
Саркома головного мозга – патология, характеризующаяся постепенным разрушением всего организма, выведением из строя внутренних органов и систем жизнедеятельности. Саркома представляет собой ... подробнее →
"Они предали. В России это помнят", - известный блогер посоветовал главарям "Л/ДНР" готовиться к худшему04.10.2018 11:54
Жесткое заявление президента РФ Владимира Путина о выжившем экс-разведчике Сергее Скрипале - предупреждение и главарям террористической "Л/ДНР". Со своим комментарием скандальных слов Путина выступил ... подробнее →
Лига Европы: букмекеры не верят в успех украинских клубов04.10.2018 11:00
В четверг, 4 октября, состоятся матчи 2-го тура группового раунда Лиги Европы. "Ворскла" в Полтаве встретит лиссабонский "Спортинг", а "Динамо" сыграет в Чехии с "Яблонцем". По мнению букмекеров, ... подробнее →
Новейшие Т-64, Т-80 и БТР отправились на Донбасс "утюжить" оккупанта04.10.2018 10:39
ВСУ получила новое пополнение. Партия новой мощной бронетехники украинского производства отправится на Донбасс для борьбы с оккупантом. Президент Украины Петр Порошенко показал мощные кадры с ... подробнее →
Боярышник пикчер: в сети высмеяли трейлер блокбастера боевиков "ДНР". ВИДЕО04.10.2018 10:21
В сети жестко высмеяли трейлер "фильма", снятого боевиками так называемой "ДНР " с участием бывшего "прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской. Соответствующий ролик ... подробнее →
Vodafone установил на Говерле базовую станцию на солнечной энергии04.10.2018 10:00
Самая высокая точка Украины – гора Говерла (2061 м) теперь "подключена" к 3G-сети Vodafone. Учитывая сложность рельефа Черногорского хребта и горы Говерла, специалисты компании впервые в Украине ... подробнее →
Позиции ВСУ возле 10 городов и сел попали под шквал обстрелов - боевики поплатились за провокации жизнью04.10.2018 09:31
Пресс-центр штаба ООС констатировал, что противник на временно оккупированном Донбассе не перестает применять запрещенное оружие против бойцов ВСУ. За минувшие сутки, 3 октября, пророссийские ... подробнее →
Ситуация в пунктах пропуска утром 4 октября04.10.2018 09:12
Сегодня утром, 4 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме согласно осеннего графика работы, передает dnews.dn.ua . По ... подробнее →
Кличка "Бизон": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе04.10.2018 09:04
В сети опубликовали фотографию ликвидированного на Донбассе боевика незаконного вооруженного формирования. О смерти боевика так называемой ЛНР рассказали на странице Ukr_Che в соцсети Twitter, ... подробнее →
В Запорожской области установили памятник малине04.10.2018 08:50
В селе Садовое Токмакского района Запорожской области открыли памятник малине. Церемония открытия состоялась в рамках первого Фестиваля счастливых ягод, сообщает Индустриальное Запорожье . В ... подробнее →
Боевики распоясались на Светлодарской дуге и под Мариуполем: ударили по ВСУ и схлопотали ответку04.10.2018 08:49
За прошлые сутки, 3 октября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 21 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе – пять раз с ... подробнее →
Выборы без пенсионеров: в Украине было выдвинуто предложение о лишении права голоса людей пенсионного возраста04.10.2018 08:40
Сегодня стало известно, что в Украине было выдвинуто предложение, согласно которому пенсионеры лишаться права голосовать на выборах, дабы избежать возможных фальсификаций. Петицию с таким ... подробнее →
Жительница Горловки опубликовала в сети улицы пустынного города. ВИДЕО04.10.2018 08:22
Жительница оккупированной Горловки опубликовала в сети видео вечерних улиц города. На одном из видео показан хорошо известный горожанам сквер Героев и общежитие иняза. При этом сквер поражает ... подробнее →
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- Новейшие Т-64, Т-80 и БТР отправились на Донбасс "утюжить" оккупанта10:39
- Боярышник пикчер: в сети высмеяли трейлер блокбастера боевиков "ДНР". ВИДЕО10:21
- Позиции ВСУ возле 10 городов и сел попали под шквал обстрелов - боевики поплатились за провокации жизнью09:31
- Ситуация в пунктах пропуска утром 4 октября09:12
- Кличка "Бизон": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе09:04
- Боевики распоясались на Светлодарской дуге и под Мариуполем: ударили по ВСУ и схлопотали ответку08:49
- Жительница Горловки опубликовала в сети улицы пустынного города. ВИДЕО08:22
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- Новейшие Т-64, Т-80 и БТР отправились на Донбасс "утюжить" оккупанта10:39
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