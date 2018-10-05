В Донецке отмечают, что после уничтожения Захарченко в "ДНР" расстановка сил существенно поменялась, в "республике" началась отчаянная борьба за кресло главного донецкого террориста. Дончане ... подробнее →

Талановиті діти зі Сходу України реалізують вокально-хореографічний національний флешмоб – короткотривалі виступи на перонах великих міст, збір та передача сувенірів для воїнів ООС та спільний ... подробнее →

С инициативой о создании в "ДНР" собственного коммерческого банка выступил и. о. главаря "республики" Денис Пушилин. Как пишет блогер Черная туфелька на сайте своего соратника Фашика Донецкого, ... подробнее →

В оккупированном Донецке во многих районах выставлены военные посты членов НВФ. Об этом пишут в социальной сети местные жители. В своих сообщениях дончане отмечают, что причина появления ... подробнее →