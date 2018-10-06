Боевики "ДНР" подтвердили факт уничтожения САУ террористов после попадания снаряда ВСУ, при этом в результате детонации боекомплекта погибли 4 наемника. О взрыве бронемашины боевиков сообщили в ... подробнее →

Украинцы предложили запретить пешеходам пользоваться средствами мобильной связи. Соответствующая петиция о внесении поправки в правила дорожного движения зарегистрирована на сайте Президента ... подробнее →

Российские военные через временно неподконтрольной участок границы с Украиной на Донбассе вывозят с "ДНР" в РФ неизвестный груз на военных автомобилях. Об этом сообщает издание " Ведомости ... подробнее →

В оккупированном Донецке в честь работников образования в Центре славянской культуры выступили российский певец Авраам Руссо и финалистка «Фабрик звезд-2» Елена Терлеева. Об этом ... подробнее →

В Сети смеются над кадрами с террористом "ДНР" Бенессом Айо, который возмущается из-за отсутствия демократии в "республике". Внимание на кадры с "ДНРовцем" обратил twitter-аккаунт Necro Mancer, ... подробнее →

Власти России вполне устраивают не активные боевые действия на Донбассе и Кремль не намерен расширять их за пределы границы Донецкой и Луганской областей. Такие данные на своей странице в соцсети ... подробнее →

Сепаратисты ругают своего "куратора" и помощника президента РФ Владислава Суркова за то, во что он превратил оккупированный Донбасс. Громкое обращенние коллаборантов "ДНР" к Суркову обнародовала ... подробнее →

В легендарном детском лагере "Артек", находящемся на оккупированной территории Крыма, администрация организовала для детей "интересный" досуг: сборку и разборку автомата Калашникова. Об этом ... подробнее →

В Миннесоте пьяные птицы разучились нормально летать 06.10.2018 17:16 Странствующие дрозды, свиристели и другие птицы в городе Гилберт, штат Миннесота, врезаются в лобовые стекла машин и натыкаются на деревья, — полиция объясняет это тем, что они пьяны. ... подробнее →