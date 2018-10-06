В Донецке в честь Дня учителя выступили российские артисты06.10.2018 22:31
В оккупированном Донецке в честь работников образования в Центре славянской культуры выступили российский певец Авраам Руссо и финалистка «Фабрик звезд-2» Елена Терлеева. Об этом ... подробнее →
Боевики "ДНР" через "Изварино" вывозят в Россию неизвестный груз: замечены сразу 18 военных грузовиков06.10.2018 22:10
Российские военные через временно неподконтрольной участок границы с Украиной на Донбассе вывозят с "ДНР" в РФ неизвестный груз на военных автомобилях. Об этом сообщает издание " Ведомости ... подробнее →
В Украине хотят запретить пользоваться смартфонами на пешеходных переходах06.10.2018 21:48
Украинцы предложили запретить пешеходам пользоваться средствами мобильной связи. Соответствующая петиция о внесении поправки в правила дорожного движения зарегистрирована на сайте Президента ... подробнее →
ВСУ уничтожили российскую САУ прямым попаданием, сдетонировал боекомплект: в "ДНР" подтвердили потерю экипажа06.10.2018 21:19
Боевики "ДНР" подтвердили факт уничтожения САУ террористов после попадания снаряда ВСУ, при этом в результате детонации боекомплекта погибли 4 наемника. О взрыве бронемашины боевиков сообщили в ... подробнее →
Оккупанты устроили для детей в "Артеке" военные развлечения06.10.2018 19:50
В легендарном детском лагере "Артек", находящемся на оккупированной территории Крыма, администрация организовала для детей "интересный" досуг: сборку и разборку автомата Калашникова. Об этом ... подробнее →
"Вогнал в безнадегу", - сепаратисты Донбасса выступили с громкой претензией к Кремлю и Суркову06.10.2018 19:21
Сепаратисты ругают своего "куратора" и помощника президента РФ Владислава Суркова за то, во что он превратил оккупированный Донбасс. Громкое обращенние коллаборантов "ДНР" к Суркову обнародовала ... подробнее →
Киев может быть спокоен. Блогер рассказал о серьезных проблемах в ОРДО06.10.2018 18:52
Власти России вполне устраивают не активные боевые действия на Донбассе и Кремль не намерен расширять их за пределы границы Донецкой и Луганской областей. Такие данные на своей странице в соцсети ... подробнее →
Это нужно видеть, как "чернокожий "ДНРовец" обратился к Кремлю: "Плевок в лицо демократии, за все ответите". ВИДЕО06.10.2018 18:19
В Сети смеются над кадрами с террористом "ДНР" Бенессом Айо, который возмущается из-за отсутствия демократии в "республике". Внимание на кадры с "ДНРовцем" обратил twitter-аккаунт Necro Mancer, ... подробнее →
Донетчина в списке областей, которые первыми попадут под реформу "Скорой помощи"06.10.2018 17:42
Донецкая область одна из первых попадает под реформу экстренной медицинской помощи, финансирование которой составит 6 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Так, в 2019 году ... подробнее →
В Миннесоте пьяные птицы разучились нормально летать06.10.2018 17:16
Странствующие дрозды, свиристели и другие птицы в городе Гилберт, штат Миннесота, врезаются в лобовые стекла машин и натыкаются на деревья, — полиция объясняет это тем, что они пьяны. ... подробнее →
Электричество в Луганске есть, но далеко не везде. Воды и телевидения нет06.10.2018 16:59
Сегодня ночью на неподкотнрольной украинским властям части Луганской области отключили электроснабжение. В группировке «ЛНР» это объяснили плановыми ремонтными работами на подстанции ... подробнее →
На киевском вокзале поезд отрезал египтянину ногу. ВИДЕО06.10.2018 16:38
Мужчина попытался запрыгнуть в поезд, когда тот уже тронулся, но не удержался и его затянуло под колеса. В Киеве на центральном железнодорожном вокзале поздно вечером 5 октября гражданин Египта ... подробнее →
Содержание Крыма и Донбасса обходится России примерно в $4 млрд в год - экс-советник президента России06.10.2018 16:21
В Кремле не скрывают, что все переговоры по Украине поставили на паузу до наших президентских и парламентских выборов. Но, возможно, более сговорчивой Россию сделают новые американские санкции? ... подробнее →
Украина закроет часть Азовского моря из-за учений06.10.2018 15:59
Часть Азовского моря в районе Бердянска и поселка Ялта в Донецкой области закроют на время запланированных с 9 по 12 октября артиллерийских стрельб. Об этом написал в Facebook журналист Андрей ... подробнее →
Появились новые фото обрушения на Крымском мосту06.10.2018 15:41
Обрушение строящейся железнодорожной части через Керченский пролив, который по задумкам оккупантов свяжет материковую часть России с аннексированным Крымом, вызвало большой интерес среди ... подробнее →
"Путин готов к войне. Сценарий с танками на Киев допустим", - громкий прогноз Фейгина. ВИДЕО06.10.2018 15:25
Известный российский правозащитник Марк Фейгин уверен, что Кремль вполне может пойти на полномасштабное вторжение в Украину. С громким предупреждением Фейгин выступил в эфире телеканала "Прямой", ... подробнее →
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