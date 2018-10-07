Согласно выводам экспертов, на сегодняшний день Украина удерживает печальное лидерство среди стран, загрязненных минами и ВОПами (взрывоопасными предметами). Никто даже не берется ... подробнее →

В районе оккупированной Горловки погиб наемник НВФ Сергиенко Евгений Васильевич. Об этом в Twitter сообщил пользователь Necro Mancer, передает donpress.com . Сообщается, что Сергиенко Евгений ... подробнее →

Пропагандисты пытаются убедить жителей оккупированной части Луганской области в том, что украинцы – рабы, но парадокс в том, что рабский труд эксплуатируется именно в "ЛНР". В подтверждение ... подробнее →

На временно оккупированных территориях Донецкой области в т.н. «ЦРБ ДНР» перестали признавать «паспорта ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса» Жители ... подробнее →