В «ЦРБ ДНР» не хотят признавать «паспорта ДНР»07.10.2018 23:38
На временно оккупированных территориях Донецкой области в т.н. «ЦРБ ДНР» перестали признавать «паспорта ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса» Жители ... подробнее →
"И эти люди называют украинцев рабами Америки", - стало известно о новой афере, на которую луганчан толкнул Пасечник07.10.2018 22:31
Пропагандисты пытаются убедить жителей оккупированной части Луганской области в том, что украинцы – рабы, но парадокс в том, что рабский труд эксплуатируется именно в "ЛНР". В подтверждение ... подробнее →
Под Горловкой погиб наемник группировки «ДНР» «Серый»07.10.2018 21:59
В районе оккупированной Горловки погиб наемник НВФ Сергиенко Евгений Васильевич. Об этом в Twitter сообщил пользователь Necro Mancer, передает donpress.com . Сообщается, что Сергиенко Евгений ... подробнее →
Опасные "подарки" России жителям Донбасса: в Минобороны составили карту заминированных территорий востока страны07.10.2018 21:32
Согласно выводам экспертов, на сегодняшний день Украина удерживает печальное лидерство среди стран, загрязненных минами и ВОПами (взрывоопасными предметами). Никто даже не берется ... подробнее →
Противник на Донбассе трижды применил запрещенное "Минском" оружие07.10.2018 20:59
В течение дня в районе проведения операции Объединенных сил, с 07.00 до 18.00, российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг трижды применял вооружение, ... подробнее →
В УПЦ КП обещают не забирать парафии и монастыри у УПЦ МП. ВИДЕО07.10.2018 20:30
В Киевском патриархате говорят, что забирать парафии и монастыри у УПЦ МП не будут. Об этом в комментарии « Общественному ТВ Донбасса » рассказал Сергей Горобцов, архиепископ Донецкой и ... подробнее →
Сильный пожар в Антраците: полностью выгорело здание ТЦ «Маяк»07.10.2018 20:05
В оккупированном городе Антрацит Луганской области произошел сильный пожар, пострадало несколько зданий. Об этом сообщают пользователи соцсети Twitter. Сообщается, что 6 октября в результате пожара ... подробнее →
На могиле Захарченко в Донецке произошло резкое изменение: фото странного сооружения возле могилы удивило Сеть07.10.2018 19:30
Соцсети удивлены странными приготовлениями боевиков "ДНР" на могиле убитого главаря Александра Захарченко. В Сети опубликовано несколько снимков с кладбища, на которых видно установленный шатер ... подробнее →
Донецкие тепловики закупили уголь по завышенной цене07.10.2018 19:05
ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» закупили угля на 17,31 млн гривен в полтора раза дороже винницких военных. Об этом пишут Новости Донбасса с ссылкой на «Наші Гроші». Согласно ... подробнее →
Пенсии переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: Юрист рассказала о нескольких фактах07.10.2018 18:39
Сейчас в Украине проживает более 500 тысяч граждан, которые являются пенсионерами и переселенцами. Еще примерно 700 тысяч граждан Украины – пенсионеров, остались на временно неподконтрольных ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года07.10.2018 18:12
Стакан всегда либо наполовину пуст, либо наполовину полон, в зависимости от вашего настроения. Конечно, убывающая Луна и Новолуние, которое наступит 9 октября, плохо влияют на нашу активность и ... подробнее →
В Алчевске у жилого дома взорвался микроавтобус. Остался только остов07.10.2018 17:47
Во временно оккупированном Алчевске (Луганская область) взорвался микроавтобус, стоявший на парковке у жилого дома. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Взрыв прогремел у дома ... подробнее →
"Осы" ужалили опасного террориста: в Донецке нашли могилу бойца "Спарты"07.10.2018 17:42
В Сети опознали еще одного террориста "ДНР", ликвидированного бойцами ООС на Донбассе. Речь об Алексее Бредихином. О потерях в рядах гибридной армии РФ рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает ... подробнее →
Восемь миллионов украинцев получают зарплаты в конвертах - ГФС07.10.2018 17:02
В Украине 8 миллионов украинцев из числа работающих получают зарплату в конвертах. Проверки субъектов хозяйствования на предмет выплат серых зарплат показали, что 46% имеют такие нарушения. Об ... подробнее →
Больше на Донбассе не появятся: СБУ "засветила" 206 боевиков "Вагнера", 8 уже ликвидированы07.10.2018 16:41
СБУ в очередной раз обнародовала данные боевиков российской ЧВК "Вагнер", которых Кремль использует в гибридных войнах. Из 206 "засветившихся" наемников 8 погибли. Очередную порцию данных о ... подробнее →
В Краматорске появилась своя «Монополия». С местными заводами, кафе и гопниками07.10.2018 16:22
В Краматорске Донецкой области появилась местная версия настольной игры «Монополия». Правила в этой игре, как в обычной «Монополии», но «покупать» и ... подробнее →
- В ОРДО не работает Vodafone: в «минсвязи» объяснили причину10:51
- Боевики «ДНР» в районе Новоазовска проводят «спецоперацию»10:12
- В «ДНР» задолжали горнякам закрытых шахт09:51
- Ситуация в пунктах пропуска утром 9 октября09:11
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших09:03
- В Горловке растет число пропавших без вести08:48
- Латвия готова помочь Украине выбить агрессора и вернуть Донбасс. ВИДЕО08:09
- В «ЦРБ ДНР» используют штампы с украинским языком07:59
- Смертельный подрыв Захарченко в "Сепаре": стали известны новые детали громкого убийства в Донецке. ВИДЕО07:49
- Боевикам на Донбассе устроили "шмаки-бум"07:38
- «ЛНР»: у двери дома в Сорокино произошел взрыв11:10
- В ОРДО не работает Vodafone: в «минсвязи» объяснили причину10:51
- Жители Черниговщины не могут прийти в себя после ЧП на складе боеприпасов: взрывы обрушили плитку в домах10:29
- Боевики «ДНР» в районе Новоазовска проводят «спецоперацию»10:12
- В «ДНР» задолжали горнякам закрытых шахт09:51
- В мужском чемпионате Украины по хоккею впервые будет играть девушка09:30
- Ситуация в пунктах пропуска утром 9 октября09:11
- Facebook начала выпуск собственных гаджетов (ВИДЕО)09:10
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших09:03
- В Горловке растет число пропавших без вести08:48
- Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку22:45
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" кишечник18:48
- Новолуние 9 октября: что категорически нельзя делать15:40
- Осенний уход за волосами13:00
- Названы проверенные народные средства от простуды11:45
- Часы ангела на октябрь 2018 года11:30
- Как привлечь удачу в октябре каждому знаку зодиака09:55
- Первый признак болезни сердца покажут ноги07:30
- Пенсии переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: Юрист рассказала о нескольких фактах18:39
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года18:12
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года
- Бойцы ВСУ мощно отомстили врагу за побратимов: у российских оккупантов двенадцать убитых и раненых за сутки
- Опубликованы фото разрушений в Куйбышевском районе Донецка
- Крах «ДНР» и «ЛНР» неизбежен. «Республики» готовятся к возвращению в Украину
- Ситуация в "ЛНР": в оккупированном Алчевске взорван пассажирский автобус
- "Осы" ужалили опасного террориста: в Донецке нашли могилу бойца "Спарты"
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших
- На могиле Захарченко в Донецке произошло резкое изменение: фото странного сооружения возле могилы удивило Сеть
- Коллаборанты-"переселенцы" из Донецка и Луганска, не обольщайтесь, за вами придут – Машовец
- Уничтожили полностью. ВСУ нанесли удар по укреплениям оккупантов