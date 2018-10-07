В «ЦРБ ДНР» не хотят признавать «паспорта ДНР»

07.10.2018 23:38

На временно оккупированных территориях Донецкой области в т.н. «ЦРБ ДНР» перестали признавать «паспорта ДНР». Вот что узнали «Ведомости Донбасса» Жители ... подробнее →

"И эти люди называют украинцев рабами Америки", - стало известно о новой афере, на которую луганчан толкнул Пасечник

07.10.2018 22:31

Пропагандисты пытаются убедить жителей оккупированной части Луганской области в том, что украинцы – рабы, но парадокс в том, что рабский труд эксплуатируется именно в "ЛНР". В подтверждение ... подробнее →

Под Горловкой погиб наемник группировки «ДНР» «Серый»

07.10.2018 21:59

В районе оккупированной Горловки погиб наемник НВФ Сергиенко Евгений Васильевич. Об этом в Twitter сообщил пользователь Necro Mancer, передает donpress.com . Сообщается, что Сергиенко Евгений ... подробнее →

Опасные "подарки" России жителям Донбасса: в Минобороны составили карту заминированных территорий востока страны

07.10.2018 21:32

Согласно выводам экспертов, на сегодняшний день Украина удерживает печальное лидерство среди стран, загрязненных минами и ВОПами (взрывоопасными предметами). Никто даже не берется ... подробнее →

Противник на Донбассе трижды применил запрещенное "Минском" оружие

07.10.2018 20:59

В течение дня в районе проведения операции Объединенных сил, с 07.00 до 18.00, российские оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг трижды применял вооружение, ... подробнее →

В УПЦ КП обещают не забирать парафии и монастыри у УПЦ МП. ВИДЕО

07.10.2018 20:30

В Киевском патриархате говорят, что забирать парафии и монастыри у УПЦ МП не будут. Об этом в комментарии « Общественному ТВ Донбасса » рассказал Сергей Горобцов, архиепископ Донецкой и ... подробнее →

Сильный пожар в Антраците: полностью выгорело здание ТЦ «Маяк»

07.10.2018 20:05

В оккупированном городе Антрацит Луганской области произошел сильный пожар, пострадало несколько зданий. Об этом сообщают пользователи соцсети Twitter. Сообщается, что 6 октября в результате пожара ... подробнее →

На могиле Захарченко в Донецке произошло резкое изменение: фото странного сооружения возле могилы удивило Сеть

07.10.2018 19:30

Соцсети удивлены странными приготовлениями боевиков "ДНР" на могиле убитого главаря Александра Захарченко. В Сети опубликовано несколько снимков с кладбища, на которых видно установленный шатер ... подробнее →

Донецкие тепловики закупили уголь по завышенной цене

07.10.2018 19:05

ОКП «Донецктеплокоммунэнерго» закупили угля на 17,31 млн гривен в полтора раза дороже винницких военных. Об этом пишут Новости Донбасса с ссылкой на «Наші Гроші». Согласно ... подробнее →

Пенсии переселенцев и жителей неподконтрольного Донбасса: Юрист рассказала о нескольких фактах

07.10.2018 18:39

Сейчас в Украине проживает более 500 тысяч граждан, которые являются пенсионерами и переселенцами. Еще примерно 700 тысяч граждан Украины – пенсионеров, остались на временно неподконтрольных ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года

07.10.2018 18:12

Стакан всегда либо наполовину пуст, либо наполовину полон, в зависимости от вашего настроения. Конечно, убывающая Луна и Новолуние, которое наступит 9 октября, плохо влияют на нашу активность и ... подробнее →

В Алчевске у жилого дома взорвался микроавтобус. Остался только остов

07.10.2018 17:47

Во временно оккупированном Алчевске (Луганская область) взорвался микроавтобус, стоявший на парковке у жилого дома. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. Взрыв прогремел у дома ... подробнее →

"Осы" ужалили опасного террориста: в Донецке нашли могилу бойца "Спарты"

07.10.2018 17:42

В Сети опознали еще одного террориста "ДНР", ликвидированного бойцами ООС на Донбассе. Речь об Алексее Бредихином. О потерях в рядах гибридной армии РФ рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает ... подробнее →

Восемь миллионов украинцев получают зарплаты в конвертах - ГФС

07.10.2018 17:02

В Украине 8 миллионов украинцев из числа работающих получают зарплату в конвертах. Проверки субъектов хозяйствования на предмет выплат серых зарплат показали, что 46% имеют такие нарушения. Об ... подробнее →

Больше на Донбассе не появятся: СБУ "засветила" 206 боевиков "Вагнера", 8 уже ликвидированы

07.10.2018 16:41

СБУ в очередной раз обнародовала данные боевиков российской ЧВК "Вагнер", которых Кремль использует в гибридных войнах. Из 206 "засветившихся" наемников 8 погибли. Очередную порцию данных о ... подробнее →

В Краматорске появилась своя «Монополия». С местными заводами, кафе и гопниками

07.10.2018 16:22

В Краматорске Донецкой области появилась местная версия настольной игры «Монополия». Правила в этой игре, как в обычной «Монополии», но «покупать» и ... подробнее →

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