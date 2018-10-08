Скандал на выборах в "ДНР": Пушилин проталкивает к власти людей, отказавшихся от паспортов "республики"

08.10.2018 23:26

Представители общественного движения "Донецкая республика", лидером которых является Пушилин, несмотря на "преданность" "ДНР", остаются украинскими гражданами. О том, что люди Пушилина "не спешат" ... подробнее →

Ситуация в "ДНР/ЛНР" резко изменилась: Ходаковский спрогнозировал интеграцию ОРДЛО в Украину

08.10.2018 23:08

Последние события на оккупированном Донбассе наводят на мысль о том, что ОРДЛО начали готовить к возврату в Украину. Таким мнением поделился в своем телеграмм-канале известный боевик, которого не ... подробнее →

Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку

08.10.2018 22:45

Дневной сон влияет на мозг. Насколько полезно спать днем? Ученые из Бристольского университета в Великобритании установили, что непродолжительный дневной сон улучшает когнитивные функции мозга. ... подробнее →

Мягкие зимы без сильных морозов прогнозируют Украине метеорологи

08.10.2018 22:12

В Украине из-за глобальных изменений климата, в этом столетии пропадут настоящие холодные зимы с сильными морозами. Такую информацию сообщает издание «Сегодня». Руководитель отдела ... подробнее →

Закроют или оставят: В «ДНР» проверят эффективность работы «госпредприятий»

08.10.2018 22:00

Временная комиссия по выявлению фактов причинения ущерба в результате  противоправной деятельности Миндоха  даст оценку эффективности деятельности «государственных предприятий ("ГП") ДНР». Об этом сообщил «и.о. министра доходов и ... подробнее →

Кремль тратит деньги и усилия: дипломат рассказал об угрозе возвращения России в ПАСЕ

08.10.2018 21:46

Москва прилагает максимум усилий, чтобы вернуть свою делегацию в ПАСЕ, несмотря на заявления, что Россию это не смущает, и страна экономит на взносах. Дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" ... подробнее →

Назначат ли субсидию украинцам, работающим на полставки

08.10.2018 21:32

Несмотря на то, что в рубриках типа «Предприятию требуются» публикуют целые списки профессий, найти работу сегодня сложно. Особенно в маленьких городах, да еще когда тебе за 50. Назовешь свой возраст потенциальному работодателю, а ... подробнее →

На оборонном заводе в России произошел взрыв: есть погибшие

08.10.2018 21:15

В понедельник, 8 октября, на заводе по производству пороха в городе Пермь (Россия) произошел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс-Поволжье.  Согласно предварительной информации, ... подробнее →

Путин подписал неожиданный указ по Донбассу: в России сообщили тревожные данные для "Л/ДНР"

08.10.2018 20:45

После гибели Захарченко в Донецке идет передел сфер влияния и процесс политического брожения, более того, новые силы пытаются найти и присвоить награбленное Ташкентом и Захарченко за последние годы ... подробнее →

"Семь миллионов получат оружие", - Лукашенко готовит Беларусь к началу войны

08.10.2018 20:30

Белорусский лидер Александр Лукашенко намерен вооружить каждую семью Беларуси, чтобы все стали на защиту родных земель. Об этом президент сообщил во время своей поездки на военный полигон в ... подробнее →

Зарплата в конверте: куда жаловаться, кого накажут и как доказать

08.10.2018 20:15

С 5 октября в Украине стартовали  масштабные проверки бизнеса : ищут тех, кто нарушает законодательство и выдает зарплаты в конвертах Одновременно с началом проверок, работникам и ... подробнее →

40 дней со дня смерти Захарченко: накануне важной даты на поминки в Донецк приехал неожиданный гость

08.10.2018 19:52

​Накануне 40 дней со дня гибели главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецк начали съезжаться сепаратисты Северного Кавказа, наводнившие столицу Донбасса. В социальных сетях очевидцы ... подробнее →

Стартовал конкурс «Авиатор 2019» с поездкой победителей в Париж и Диснейленд

08.10.2018 19:45

4 октября состоялось торжественное открытие всеукраинского образовательного проекта «Авиатор 2019». Он проводится восьмой раз благотворительным Фондом Бориса Колесникова. Цель конкурса ... подробнее →

«Призывы уже не работают»: Фейгин прокомментировал освобождения узников РФ

08.10.2018 19:35

Известный адвокат Марк Фейгин в своем блоге на Обозревателе высказался относительно освобождения украинских пленников, которых незаконно удерживает Российская Федерация, передает  replyua.net . ... подробнее →

Американские студентки рассказали о встрече с Иисусом

08.10.2018 19:15

По словам девушек, они увидели Иисуса на горе. История началась с идеи подняться на гору Dreamy Draw, которая находится близ города Финикс. Три студентки (Алиса Миллер, Кэсси Санчес и Джен Векман) ... подробнее →

Оккупанты шантажируют частных предпринимателей в ОРДЛО - разведка Украины

08.10.2018 19:00

Российское командование на временно неподконтрольных территориях оказывает давление на местных бизнесменов с целью пополнения «резервов» так называемых «армий» ... подробнее →

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