Скандал на выборах в "ДНР": Пушилин проталкивает к власти людей, отказавшихся от паспортов "республики"08.10.2018 23:26
Представители общественного движения "Донецкая республика", лидером которых является Пушилин, несмотря на "преданность" "ДНР", остаются украинскими гражданами. О том, что люди Пушилина "не спешат" ... подробнее →
Ситуация в "ДНР/ЛНР" резко изменилась: Ходаковский спрогнозировал интеграцию ОРДЛО в Украину08.10.2018 23:08
Последние события на оккупированном Донбассе наводят на мысль о том, что ОРДЛО начали готовить к возврату в Украину. Таким мнением поделился в своем телеграмм-канале известный боевик, которого не ... подробнее →
Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку08.10.2018 22:45
Дневной сон влияет на мозг. Насколько полезно спать днем? Ученые из Бристольского университета в Великобритании установили, что непродолжительный дневной сон улучшает когнитивные функции мозга. ... подробнее →
Мягкие зимы без сильных морозов прогнозируют Украине метеорологи08.10.2018 22:12
В Украине из-за глобальных изменений климата, в этом столетии пропадут настоящие холодные зимы с сильными морозами. Такую информацию сообщает издание «Сегодня». Руководитель отдела ... подробнее →
Закроют или оставят: В «ДНР» проверят эффективность работы «госпредприятий»08.10.2018 22:00
Временная комиссия по выявлению фактов причинения ущерба в результате противоправной деятельности Миндоха даст оценку эффективности деятельности «государственных предприятий ("ГП") ДНР». Об этом сообщил «и.о. министра доходов и ... подробнее →
Кремль тратит деньги и усилия: дипломат рассказал об угрозе возвращения России в ПАСЕ08.10.2018 21:46
Москва прилагает максимум усилий, чтобы вернуть свою делегацию в ПАСЕ, несмотря на заявления, что Россию это не смущает, и страна экономит на взносах. Дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" ... подробнее →
Назначат ли субсидию украинцам, работающим на полставки08.10.2018 21:32
Несмотря на то, что в рубриках типа «Предприятию требуются» публикуют целые списки профессий, найти работу сегодня сложно. Особенно в маленьких городах, да еще когда тебе за 50. Назовешь свой возраст потенциальному работодателю, а ... подробнее →
На оборонном заводе в России произошел взрыв: есть погибшие08.10.2018 21:15
В понедельник, 8 октября, на заводе по производству пороха в городе Пермь (Россия) произошел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс-Поволжье. Согласно предварительной информации, ... подробнее →
Путин подписал неожиданный указ по Донбассу: в России сообщили тревожные данные для "Л/ДНР"08.10.2018 20:45
После гибели Захарченко в Донецке идет передел сфер влияния и процесс политического брожения, более того, новые силы пытаются найти и присвоить награбленное Ташкентом и Захарченко за последние годы ... подробнее →
"Семь миллионов получат оружие", - Лукашенко готовит Беларусь к началу войны08.10.2018 20:30
Белорусский лидер Александр Лукашенко намерен вооружить каждую семью Беларуси, чтобы все стали на защиту родных земель. Об этом президент сообщил во время своей поездки на военный полигон в ... подробнее →
Зарплата в конверте: куда жаловаться, кого накажут и как доказать08.10.2018 20:15
С 5 октября в Украине стартовали масштабные проверки бизнеса : ищут тех, кто нарушает законодательство и выдает зарплаты в конвертах Одновременно с началом проверок, работникам и ... подробнее →
40 дней со дня смерти Захарченко: накануне важной даты на поминки в Донецк приехал неожиданный гость08.10.2018 19:52
Накануне 40 дней со дня гибели главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецк начали съезжаться сепаратисты Северного Кавказа, наводнившие столицу Донбасса. В социальных сетях очевидцы ... подробнее →
Стартовал конкурс «Авиатор 2019» с поездкой победителей в Париж и Диснейленд08.10.2018 19:45
4 октября состоялось торжественное открытие всеукраинского образовательного проекта «Авиатор 2019». Он проводится восьмой раз благотворительным Фондом Бориса Колесникова. Цель конкурса ... подробнее →
«Призывы уже не работают»: Фейгин прокомментировал освобождения узников РФ08.10.2018 19:35
Известный адвокат Марк Фейгин в своем блоге на Обозревателе высказался относительно освобождения украинских пленников, которых незаконно удерживает Российская Федерация, передает replyua.net . ... подробнее →
Американские студентки рассказали о встрече с Иисусом08.10.2018 19:15
По словам девушек, они увидели Иисуса на горе. История началась с идеи подняться на гору Dreamy Draw, которая находится близ города Финикс. Три студентки (Алиса Миллер, Кэсси Санчес и Джен Векман) ... подробнее →
Оккупанты шантажируют частных предпринимателей в ОРДЛО - разведка Украины08.10.2018 19:00
Российское командование на временно неподконтрольных территориях оказывает давление на местных бизнесменов с целью пополнения «резервов» так называемых «армий» ... подробнее →
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