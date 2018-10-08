В Украине из-за глобальных изменений климата, в этом столетии пропадут настоящие холодные зимы с сильными морозами. Такую информацию сообщает издание «Сегодня». Руководитель отдела ... подробнее →

Дневной сон влияет на мозг. Насколько полезно спать днем? Ученые из Бристольского университета в Великобритании установили, что непродолжительный дневной сон улучшает когнитивные функции мозга. ... подробнее →

Последние события на оккупированном Донбассе наводят на мысль о том, что ОРДЛО начали готовить к возврату в Украину. Таким мнением поделился в своем телеграмм-канале известный боевик, которого не ... подробнее →

Представители общественного движения "Донецкая республика", лидером которых является Пушилин, несмотря на "преданность" "ДНР", остаются украинскими гражданами. О том, что люди Пушилина "не спешат" ... подробнее →

Закроют или оставят: В «ДНР» проверят эффективность работы «госпредприятий» 08.10.2018 22:00 Временная комиссия по выявлению фактов причинения ущерба в результате противоправной деятельности Миндоха даст оценку эффективности деятельности «государственных предприятий ("ГП") ДНР». Об этом сообщил «и.о. министра доходов и ... подробнее →