1 взрыв в 4−5 минут. В ВСУ сообщили о ситуации в Ичне09.10.2018 23:54
На данный момент пожар на территории складских помещений воинской части А1479 ВСУ возле поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области локализован на 35%, сейчас интенсивность взрывов ... подробнее →
В Донецке ЧП: десятки "курсантов" лицея массово слегли с тяжелыми симптомами09.10.2018 23:51
В оккупированном Донецке в так называемом "Республиканском военном лицее" зафиксировано массовое отравление. Оккупанты ЧП тщательно скрывают. Тревогу по поводу болезни детей забил сепаратистский ... подробнее →
«Власти ДНР» заставляют шахтеров подписываться «в поддержку ОД «Донецкая республика»09.10.2018 23:46
На временно оккупированных территориях Донецкой области работников шахт заставляют подписывать документ о «поддержке» «общественного движения «Донецкая республика». Вот ... подробнее →
Елену Зайцеву госпитализировали прямо из здания суда: неожиданное происшествие поразило людей09.10.2018 23:39
Прямо во время суда обвиняемой Елене Зайцевой стало плохо. Причина ее плохого состояния не уточняется. Медики начали осматривать девушку. Пользователи Интернета, в свою очередь, думают, что это ... подробнее →
Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств09.10.2018 22:37
В "ДНР" власти решили принять новый закон. Он будет касаться растаможки автомобилей, которые будут находиться на территории террористов. Известно то, что власти "ДНР" завершают свою работу, поэтому ... подробнее →
''Доставайте штаны с начесом'': синоптик уточнила прогноз погоды в Украине09.10.2018 22:11
В ближайшее время в Украине ожидается свежая осенняя погода без дождей. Однако ночью следует быть готовым к похолоданию — 4-9 градусов тепла. Как минимум такая ситуация сохранится до середины ... подробнее →
Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом09.10.2018 21:56
Климатологи прогнозируют, что в ближайшие 10-15 лет температура в Украине повысится еще на один градус. То есть, жителей страны ждут мягкие зимы без сильных заморозков, а также длинные и жаркие ... подробнее →
В Мариуполе прошла спецоперация: разогнали пенсионеров, торгующих фруктами09.10.2018 21:22
Сегодня в Мариуполе прошли массовые мероприятия по борьбе со стихийной торговлей. В нескольких районах города провели рейды, направленные против горожан, торгующих в неустановленных местах с земли.В ... подробнее →
«Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией09.10.2018 20:58
Три дня назад, а именно – 5 октября, в Украине стартовал сезон охоты на «теневые» зарплаты. Здесь имеется в виду, во-первых, «черная» зарплата, с которой не платятся ... подробнее →
Венки, гвоздики, казаки. Возле кафе «Сепар» помянули Захарченко09.10.2018 20:31
Сегодня вечером в оккупированном Донецке местные жители и главари ОРДО и других непризнанных «республик» пришли к кафе «Сепар», где «почтили память» убитого ... подробнее →
Передел сфер влияния в Донецке решался на «сходке» воров в законе в Ростове — СМИ09.10.2018 20:11
После смерти главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко в Донецке продолжается передел сфер влияния. Не так давно в Ростове-на-Дону состоялась «сходка» криминальных ... подробнее →
40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы09.10.2018 20:06
Сегодня в оккупированном Донецке на местном кладбище прошли траурные мероприятия в честь 40 дней с даты смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко. В социальных сетях были опубликованы снимки с ... подробнее →
Звоночек для Украины: новая элита Европы хочет сближения с Москвой09.10.2018 19:42
Комитет по вопросам процедурных правил Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал поправки к правилам наложения санкций, делающие невозможным "прощение" России. Это решение еще должен ... подробнее →
Как Россия плюет на "ЛНР": жена сидящего в тюрьме "генпрокурора" Подоброго пожаловалась Путину - ответ "убил" всех. ВИДЕО09.10.2018 19:17
После прочтения этих отписок из Москвы число желающих воевать за "Новороссию" и республики "ЛНР"/"ДНР" резко поубавится. Нынешние власти РФ четко показывают, как им безразлична судьба тех, кто за них ... подробнее →
Превосходит «Град». В Украине представили новую боевую машину «Берест»09.10.2018 18:44
Входящий в состав ГК «Укроборонпром» «Шепетовский ремонтный завод» презентовал новую боевую машину БМ-21 УМ «Берест». Такую информацию сообщает пресс-служба ... подробнее →
Российский наемник "ДНР" угрожает Украине "поголовной утилизацией" - украинцы ответили09.10.2018 18:16
Российские наемники "ДНР" начинают открыто заявлять о планах поголовно расстреливать и утилизировать украинцев: наглым и разозлившим украинцев заявлением отметился террорист Руслан Псеуш на своей ... подробнее →
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