1 взрыв в 4−5 минут. В ВСУ сообщили о ситуации в Ичне

09.10.2018 23:54

На данный момент пожар на территории складских помещений воинской части А1479 ВСУ возле поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области локализован на 35%, сейчас интенсивность взрывов ... подробнее →

В Донецке ЧП: десятки "курсантов" лицея массово слегли с тяжелыми симптомами

09.10.2018 23:51

В оккупированном Донецке в так называемом "Республиканском военном лицее" зафиксировано массовое отравление. Оккупанты ЧП тщательно скрывают. Тревогу по поводу болезни детей забил сепаратистский ... подробнее →

«Власти ДНР» заставляют шахтеров подписываться «в поддержку ОД «Донецкая республика»

09.10.2018 23:46

На временно оккупированных территориях Донецкой области работников шахт заставляют подписывать документ о «поддержке» «общественного движения «Донецкая республика». Вот ... подробнее →

Елену Зайцеву госпитализировали прямо из здания суда: неожиданное происшествие поразило людей

09.10.2018 23:39

Прямо во время суда обвиняемой Елене Зайцевой стало плохо. Причина ее плохого состояния не уточняется. Медики начали осматривать девушку. Пользователи Интернета, в свою очередь, думают, что это ... подробнее →

Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств

09.10.2018 22:37

В "ДНР" власти решили принять новый закон. Он будет касаться растаможки автомобилей, которые будут находиться на территории террористов. Известно то, что власти "ДНР" завершают свою работу, поэтому ... подробнее →

''Доставайте штаны с начесом'': синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

09.10.2018 22:11

В ближайшее время в Украине ожидается свежая осенняя погода без дождей. Однако ночью следует быть готовым к похолоданию — 4-9 градусов тепла. Как минимум такая ситуация сохранится до середины ... подробнее →

Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом

09.10.2018 21:56

Климатологи прогнозируют, что в ближайшие 10-15 лет температура в Украине повысится еще на один градус. То есть, жителей страны ждут мягкие зимы без сильных заморозков, а также длинные и жаркие ... подробнее →

В Мариуполе прошла спецоперация: разогнали пенсионеров, торгующих фруктами

09.10.2018 21:22

Сегодня в Мариуполе прошли массовые мероприятия по борьбе со стихийной торговлей. В нескольких районах города провели рейды, направленные против горожан, торгующих в неустановленных местах с земли.В ... подробнее →

«Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией

09.10.2018 20:58

Три дня назад, а именно – 5 октября, в Украине стартовал сезон охоты на «теневые» зарплаты. Здесь имеется в виду, во-первых, «черная» зарплата, с которой не платятся ... подробнее →

Венки, гвоздики, казаки. Возле кафе «Сепар» помянули Захарченко

09.10.2018 20:31

Сегодня вечером в оккупированном Донецке местные жители и главари ОРДО и других непризнанных «республик» пришли к кафе «Сепар», где «почтили память» убитого ... подробнее →

Передел сфер влияния в Донецке решался на «сходке» воров в законе в Ростове — СМИ

09.10.2018 20:11

После смерти главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко в Донецке продолжается передел сфер влияния. Не так давно в Ростове-на-Дону состоялась «сходка» криминальных ... подробнее →

40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы

09.10.2018 20:06

Сегодня в оккупированном Донецке на местном кладбище прошли траурные мероприятия в честь 40 дней с даты смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко. В социальных сетях были опубликованы снимки с ... подробнее →

Звоночек для Украины: новая элита Европы хочет сближения с Москвой

09.10.2018 19:42

Комитет по вопросам процедурных правил Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал поправки к правилам наложения санкций, делающие невозможным "прощение" России. Это решение еще должен ... подробнее →

Как Россия плюет на "ЛНР": жена сидящего в тюрьме "генпрокурора" Подоброго пожаловалась Путину - ответ "убил" всех. ВИДЕО

09.10.2018 19:17

После прочтения этих отписок из Москвы число желающих воевать за "Новороссию" и республики "ЛНР"/"ДНР" резко поубавится. Нынешние власти РФ четко показывают, как им безразлична судьба тех, кто за них ... подробнее →

Превосходит «Град». В Украине представили новую боевую машину «Берест»

09.10.2018 18:44

Входящий в состав ГК «Укроборонпром» «Шепетовский ремонтный завод» презентовал новую боевую машину БМ-21 УМ «Берест». Такую информацию сообщает пресс-служба ... подробнее →

Российский наемник "ДНР" угрожает Украине "поголовной утилизацией" - украинцы ответили

09.10.2018 18:16

Российские наемники "ДНР" начинают открыто заявлять о планах поголовно расстреливать и утилизировать украинцев: наглым и разозлившим украинцев заявлением отметился террорист Руслан Псеуш на своей ... подробнее →

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