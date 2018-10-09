Прямо во время суда обвиняемой Елене Зайцевой стало плохо. Причина ее плохого состояния не уточняется. Медики начали осматривать девушку. Пользователи Интернета, в свою очередь, думают, что это ... подробнее →

В оккупированном Донецке в так называемом "Республиканском военном лицее" зафиксировано массовое отравление. Оккупанты ЧП тщательно скрывают. Тревогу по поводу болезни детей забил сепаратистский ... подробнее →

На данный момент пожар на территории складских помещений воинской части А1479 ВСУ возле поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области локализован на 35%, сейчас интенсивность взрывов ... подробнее →

Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств 09.10.2018 22:37 В "ДНР" власти решили принять новый закон. Он будет касаться растаможки автомобилей, которые будут находиться на территории террористов. Известно то, что власти "ДНР" завершают свою работу, поэтому ... подробнее →

''Доставайте штаны с начесом'': синоптик уточнила прогноз погоды в Украине 09.10.2018 22:11 В ближайшее время в Украине ожидается свежая осенняя погода без дождей. Однако ночью следует быть готовым к похолоданию — 4-9 градусов тепла. Как минимум такая ситуация сохранится до середины ... подробнее →

Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом 09.10.2018 21:56 Климатологи прогнозируют, что в ближайшие 10-15 лет температура в Украине повысится еще на один градус. То есть, жителей страны ждут мягкие зимы без сильных заморозков, а также длинные и жаркие ... подробнее →