1 взрыв в 4−5 минут. В ВСУ сообщили о ситуации в Ичне09.10.2018 23:54
На данный момент пожар на территории складских помещений воинской части А1479 ВСУ возле поселка Дружба Ичнянского района Черниговской области локализован на 35%, сейчас интенсивность взрывов ... подробнее →
В Донецке ЧП: десятки "курсантов" лицея массово слегли с тяжелыми симптомами09.10.2018 23:51
В оккупированном Донецке в так называемом "Республиканском военном лицее" зафиксировано массовое отравление. Оккупанты ЧП тщательно скрывают. Тревогу по поводу болезни детей забил сепаратистский ... подробнее →
«Власти ДНР» заставляют шахтеров подписываться «в поддержку ОД «Донецкая республика»09.10.2018 23:46
На временно оккупированных территориях Донецкой области работников шахт заставляют подписывать документ о «поддержке» «общественного движения «Донецкая республика». Вот ... подробнее →
Елену Зайцеву госпитализировали прямо из здания суда: неожиданное происшествие поразило людей09.10.2018 23:39
Прямо во время суда обвиняемой Елене Зайцевой стало плохо. Причина ее плохого состояния не уточняется. Медики начали осматривать девушку. Пользователи Интернета, в свою очередь, думают, что это ... подробнее →
Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств09.10.2018 22:37
В "ДНР" власти решили принять новый закон. Он будет касаться растаможки автомобилей, которые будут находиться на территории террористов. Известно то, что власти "ДНР" завершают свою работу, поэтому ... подробнее →
''Доставайте штаны с начесом'': синоптик уточнила прогноз погоды в Украине09.10.2018 22:11
В ближайшее время в Украине ожидается свежая осенняя погода без дождей. Однако ночью следует быть готовым к похолоданию — 4-9 градусов тепла. Как минимум такая ситуация сохранится до середины ... подробнее →
Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом09.10.2018 21:56
Климатологи прогнозируют, что в ближайшие 10-15 лет температура в Украине повысится еще на один градус. То есть, жителей страны ждут мягкие зимы без сильных заморозков, а также длинные и жаркие ... подробнее →
В Мариуполе прошла спецоперация: разогнали пенсионеров, торгующих фруктами09.10.2018 21:22
Сегодня в Мариуполе прошли массовые мероприятия по борьбе со стихийной торговлей. В нескольких районах города провели рейды, направленные против горожан, торгующих в неустановленных местах с земли.В ... подробнее →
«Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией09.10.2018 20:58
Три дня назад, а именно – 5 октября, в Украине стартовал сезон охоты на «теневые» зарплаты. Здесь имеется в виду, во-первых, «черная» зарплата, с которой не платятся ... подробнее →
Венки, гвоздики, казаки. Возле кафе «Сепар» помянули Захарченко09.10.2018 20:31
Сегодня вечером в оккупированном Донецке местные жители и главари ОРДО и других непризнанных «республик» пришли к кафе «Сепар», где «почтили память» убитого ... подробнее →
Передел сфер влияния в Донецке решался на «сходке» воров в законе в Ростове — СМИ09.10.2018 20:11
После смерти главаря группировки «ДНР» Александра Захарченко в Донецке продолжается передел сфер влияния. Не так давно в Ростове-на-Дону состоялась «сходка» криминальных ... подробнее →
40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы09.10.2018 20:06
Сегодня в оккупированном Донецке на местном кладбище прошли траурные мероприятия в честь 40 дней с даты смерти главаря "ДНР" Александра Захарченко. В социальных сетях были опубликованы снимки с ... подробнее →
Звоночек для Украины: новая элита Европы хочет сближения с Москвой09.10.2018 19:42
Комитет по вопросам процедурных правил Парламентской ассамблеи Совета Европы поддержал поправки к правилам наложения санкций, делающие невозможным "прощение" России. Это решение еще должен ... подробнее →
Как Россия плюет на "ЛНР": жена сидящего в тюрьме "генпрокурора" Подоброго пожаловалась Путину - ответ "убил" всех. ВИДЕО09.10.2018 19:17
После прочтения этих отписок из Москвы число желающих воевать за "Новороссию" и республики "ЛНР"/"ДНР" резко поубавится. Нынешние власти РФ четко показывают, как им безразлична судьба тех, кто за них ... подробнее →
Превосходит «Град». В Украине представили новую боевую машину «Берест»09.10.2018 18:44
Входящий в состав ГК «Укроборонпром» «Шепетовский ремонтный завод» презентовал новую боевую машину БМ-21 УМ «Берест». Такую информацию сообщает пресс-служба ... подробнее →
Российский наемник "ДНР" угрожает Украине "поголовной утилизацией" - украинцы ответили09.10.2018 18:16
Российские наемники "ДНР" начинают открыто заявлять о планах поголовно расстреливать и утилизировать украинцев: наглым и разозлившим украинцев заявлением отметился террорист Руслан Псеуш на своей ... подробнее →
- Главарь «ДНР» Пушилин решил не отдавать «национализированные» предприятия собственникам09:00
- Остались без всего: Переселенцы просят помочь им с жильем07:36
- Различные «ведомства ДНР» конкурируют в поиске денег сбежавшего «Ташкента» — СМИ07:23
- Почему на Донбассе отказываются от РФ07:00
- В Донецке ЧП: десятки "курсантов" лицея массово слегли с тяжелыми симптомами23:51
- «Власти ДНР» заставляют шахтеров подписываться «в поддержку ОД «Донецкая республика»23:46
- Боевики начинают готовить таможню для транспортных средств22:37
- В Мариуполе прошла спецоперация: разогнали пенсионеров, торгующих фруктами21:22
- Венки, гвоздики, казаки. Возле кафе «Сепар» помянули Захарченко20:31
- Передел сфер влияния в Донецке решался на «сходке» воров в законе в Ростове — СМИ20:11
- Родинки по Зодиаку09:15
- Главарь «ДНР» Пушилин решил не отдавать «национализированные» предприятия собственникам09:00
- Грипп в Украине: медики предупредили о еще одном опасном штамме08:45
- Ученые создали колбасу для веганов08:36
- Какие продукты подорожают осенью и почему08:22
- Что нельзя делать мужу и жене: приметы семейной жизни08:09
- В СБУ озвучили три версии пожара под Ичней, - пресс-служба Порошенко07:55
- Остались без всего: Переселенцы просят помочь им с жильем07:36
- Различные «ведомства ДНР» конкурируют в поиске денег сбежавшего «Ташкента» — СМИ07:23
- Санкции против России: в ПАСЕ приняли важное решение07:10
- Родинки по Зодиаку09:15
- Грипп в Украине: медики предупредили о еще одном опасном штамме08:45
- Что нельзя делать мужу и жене: приметы семейной жизни08:09
- Часть Украины "уйдет" под воду: климатологи шокировали прогнозом21:56
- «Сезон охоты» открыт: Чем грозит неоформленным работникам встреча с полицией20:58
- Медики рассказали, полезно ли спать днем взрослому человеку22:45
- Врачи назвали популярную привычку, "убивающую" кишечник18:48
- Новолуние 9 октября: что категорически нельзя делать15:40
- Осенний уход за волосами13:00
- Названы проверенные народные средства от простуды11:45
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 октября 2018 года
- Под Горловкой серьезные бои: в городской морг свозят погибших
- Бойцы ВСУ мощно отомстили врагу за побратимов: у российских оккупантов двенадцать убитых и раненых за сутки
- Опубликованы фото разрушений в Куйбышевском районе Донецка
- Сразу же после взрыва на складе в Ичне россияне начали масштабный обстрел: бьют по ВСУ из зениток и 120-мм минометов
- Ситуация в "ЛНР": в оккупированном Алчевске взорван пассажирский автобус
- "Осы" ужалили опасного террориста: в Донецке нашли могилу бойца "Спарты"
- 40 дней со дня смерти Захарченко: на поминки в Донецк приехал неожиданный российский гость из Москвы
- На могиле Захарченко в Донецке произошло резкое изменение: фото странного сооружения возле могилы удивило Сеть
- В ОРДО не работает Vodafone: в «минсвязи» объяснили причину