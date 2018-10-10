"Прослушивается сами знаете кем", - лидеры "ДНР" боятся пользоваться "Фениксом", переходят на Vodafone10.10.2018 23:03
Главари террористической "ДНР" не пользуются связью своего мобильного оператора "Феникс", чтобы их не прослушивали. С инсайдом о "ДНР" выступили сразу несколько сепаратистских telegram-каналов, ... подробнее →
Поднимет ли Москва зарплату в Донецке: Песков прокомментировали обещание, на которое надеялись сепаратисты10.10.2018 22:38
Куратор псевдореспублик со стороны России Владислав Сурков сделал громкое заявление о "повышении благосостояния" в оккупированных городах Востока Украины, пообещав "поднять зарплату" в Донецке и ... подробнее →
Диетологи объяснили, почему обязательно нужно завтракать10.10.2018 22:15
Пропуск завтрака является одной из основных причин, почему люди становятся ворчливыми по утрам. Все кругом говорят, что завтрак является наиважнейшим приемом пищи в день, но, к сожалению, ... подробнее →
Кабмин изменил условия программы «Доступное жилье»10.10.2018 22:00
В Украине изменили программу обеспечения доступным жильем, теперь правительство будет компенсировать 30% стоимости покупки квартиры, а для переселенцев и участников АТО или ООС — 50%. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщает: ... подробнее →
В четверг в Украине остановятся маршрутки и машины – СМИ10.10.2018 21:39
В четверг, 11 октября, в Киеве перевозчики анонсировали СМИ акцию «Бойкот цене на топливо». Утром перестанут ездить машины и маршрутки. Об этом во время пресс-конференции сообщил ... подробнее →
Новая победа Украины над газовым монополистом10.10.2018 21:21
Упорно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, российская сторона продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", который рассчитывает тариф в соответствии с ... подробнее →
Применения оружия ВСУ для отпора агрессии против Украины: Кабмин утвердил правила10.10.2018 21:00
Кабинет министров Украины cегодня, 10 октября, в ходе заседания утвердил порядок применения оружия в Вооруженных силах Украины для отпора агрессии. О соответствующем решении правительства пишет ... подробнее →
В «ДНР» отчитались об оказании помощи гражданам на блок-постах10.10.2018 20:47
На блок-постах «ДНР» в течение суток разного рода помощь потребовалась восьми сотням человек. Такие данные приводит так называемое «МЧС ДНР». В отчете «МЧС» ... подробнее →
Российский школьник снял пугающую находку на видео10.10.2018 20:30
Парень уверен, что он нашел останки "Чужого". Исследователь заброшенных построек из города Курск, возможно, нашёл останки существа, о котором наука вообще ничего не знает. Удивительная находка ... подробнее →
Россия устроит Украине "второй Донбасс": Москва предупредила, чем закончится история с автокефалией10.10.2018 20:18
Социальные сети потрясены и шокированы видео эфира "Первого канала" российского ТВ, на котором Кремль начал подготовку к новому витку "гражданской войны" из-за предоставления независимости ... подробнее →
В Минсоцполитики обновили требования к получателям субсидии10.10.2018 20:03
Комиссии при райадминистрациях смогут самостоятельно принимать решения о выдаче субсидий накануне отопительного сезона. Об этом рассказал глава директората семьи и социальной поддержки населения ... подробнее →
В мариупольском банке рухнул потолок10.10.2018 19:49
Сегодня, 10 октября, днем на Левом берегу на пр. Победы в одном из отделений "Сбербанка" обвалился потолок. Произошло это якобы из-за того, что в квартире, расположенной над отделением банка ... подробнее →
Путин официально «слил» Донбасс10.10.2018 19:30
На днях появилась информация об изменениях в так называемой вертикальной прямой в официального взаимодействия Кремля с незаконными формирования "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. РосСМИ сообщили, что в ... подробнее →
Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса10.10.2018 19:17
Подразделения украинской армии провели впечатляющие маневры на побережье Азовского моря, отправив России прозрачный намек о полной боевой готовности в случае нападения Москвы. Бойцы украинской ... подробнее →
Какие «нерабочие» годы входят в трудовой стаж в Украине10.10.2018 19:00
После введения пенсионной реформы в Украине количество лет страхового стажа, необходимого для своевременного выхода на пенсию, увеличивается ежегодно. Тем, кому сегодня 50 и меньше, для выхода на ... подробнее →
«МГБ ДНР» распространяет слухи о захвате церквей МП украинскими радикалами — Тымчук10.10.2018 18:39
Сотрудники так называемой «МГБ ДНР» распространяют среди местных жителей информацию о принудительной замене украинской властью священнослужителей УПЦ МП на священников УПЦ УП. ... подробнее →
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- Пиво местного разлива и не только: Цены на алкоголь в «ДНР»13:27
- Эксперт сообщил о смене тактики ведения боя оккупантами на Донбассе11:18
- Сводка из зоны ООС за 17 октября: Версии сторон конфликта11:00
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро 21:49
- Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов21:30
- Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России" 21:20
- Госдума России назвала Украину "террористическим государством"21:07
- В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма20:53
- Путин заявил о готовности налаживать отношения с новым руководством Украины20:39
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут