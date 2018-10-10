"Прослушивается сами знаете кем", - лидеры "ДНР" боятся пользоваться "Фениксом", переходят на Vodafone10.10.2018 23:03
Главари террористической "ДНР" не пользуются связью своего мобильного оператора "Феникс", чтобы их не прослушивали. С инсайдом о "ДНР" выступили сразу несколько сепаратистских telegram-каналов, ... подробнее →
Поднимет ли Москва зарплату в Донецке: Песков прокомментировали обещание, на которое надеялись сепаратисты10.10.2018 22:38
Куратор псевдореспублик со стороны России Владислав Сурков сделал громкое заявление о "повышении благосостояния" в оккупированных городах Востока Украины, пообещав "поднять зарплату" в Донецке и ... подробнее →
Диетологи объяснили, почему обязательно нужно завтракать10.10.2018 22:15
Пропуск завтрака является одной из основных причин, почему люди становятся ворчливыми по утрам. Все кругом говорят, что завтрак является наиважнейшим приемом пищи в день, но, к сожалению, ... подробнее →
Кабмин изменил условия программы «Доступное жилье»10.10.2018 22:00
В Украине изменили программу обеспечения доступным жильем, теперь правительство будет компенсировать 30% стоимости покупки квартиры, а для переселенцев и участников АТО или ООС — 50%. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщает: ... подробнее →
В четверг в Украине остановятся маршрутки и машины – СМИ10.10.2018 21:39
В четверг, 11 октября, в Киеве перевозчики анонсировали СМИ акцию «Бойкот цене на топливо». Утром перестанут ездить машины и маршрутки. Об этом во время пресс-конференции сообщил ... подробнее →
Новая победа Украины над газовым монополистом10.10.2018 21:21
Упорно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, российская сторона продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", который рассчитывает тариф в соответствии с ... подробнее →
Применения оружия ВСУ для отпора агрессии против Украины: Кабмин утвердил правила10.10.2018 21:00
Кабинет министров Украины cегодня, 10 октября, в ходе заседания утвердил порядок применения оружия в Вооруженных силах Украины для отпора агрессии. О соответствующем решении правительства пишет ... подробнее →
В «ДНР» отчитались об оказании помощи гражданам на блок-постах10.10.2018 20:47
На блок-постах «ДНР» в течение суток разного рода помощь потребовалась восьми сотням человек. Такие данные приводит так называемое «МЧС ДНР». В отчете «МЧС» ... подробнее →
Российский школьник снял пугающую находку на видео10.10.2018 20:30
Парень уверен, что он нашел останки "Чужого". Исследователь заброшенных построек из города Курск, возможно, нашёл останки существа, о котором наука вообще ничего не знает. Удивительная находка ... подробнее →
Россия устроит Украине "второй Донбасс": Москва предупредила, чем закончится история с автокефалией10.10.2018 20:18
Социальные сети потрясены и шокированы видео эфира "Первого канала" российского ТВ, на котором Кремль начал подготовку к новому витку "гражданской войны" из-за предоставления независимости ... подробнее →
В Минсоцполитики обновили требования к получателям субсидии10.10.2018 20:03
Комиссии при райадминистрациях смогут самостоятельно принимать решения о выдаче субсидий накануне отопительного сезона. Об этом рассказал глава директората семьи и социальной поддержки населения ... подробнее →
В мариупольском банке рухнул потолок10.10.2018 19:49
Сегодня, 10 октября, днем на Левом берегу на пр. Победы в одном из отделений "Сбербанка" обвалился потолок. Произошло это якобы из-за того, что в квартире, расположенной над отделением банка ... подробнее →
Путин официально «слил» Донбасс10.10.2018 19:30
На днях появилась информация об изменениях в так называемой вертикальной прямой в официального взаимодействия Кремля с незаконными формирования "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе. РосСМИ сообщили, что в ... подробнее →
Удар танков и тяжелой артиллерии: появилось видео, как ВСУ разгромили "россиян" при высадке к югу от Донбасса10.10.2018 19:17
Подразделения украинской армии провели впечатляющие маневры на побережье Азовского моря, отправив России прозрачный намек о полной боевой готовности в случае нападения Москвы. Бойцы украинской ... подробнее →
Какие «нерабочие» годы входят в трудовой стаж в Украине10.10.2018 19:00
После введения пенсионной реформы в Украине количество лет страхового стажа, необходимого для своевременного выхода на пенсию, увеличивается ежегодно. Тем, кому сегодня 50 и меньше, для выхода на ... подробнее →
«МГБ ДНР» распространяет слухи о захвате церквей МП украинскими радикалами — Тымчук10.10.2018 18:39
Сотрудники так называемой «МГБ ДНР» распространяют среди местных жителей информацию о принудительной замене украинской властью священнослужителей УПЦ МП на священников УПЦ УП. ... подробнее →
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ09:44
- Сутки в зоне ООС: три украинских бойца ранены, 8 российских оккупантов уничтожено08:47
- ''Гражданская война?'' В ''ДНР'' появился еще один главарь из России08:38
- Террористы ЛНР готовят "законы" по "приватизации" пустых квартир08:24
- Оккупационные «власти ДНР» повышают цены на продукты07:42
- Из России на Донбасс прибыли охотники на людей: снайперы РФ объявили «сафари» на украинцев23:39
- «Власти ЛНР» решили «разобраться» с пустующим жильем20:45
- Жители оккупированного Донецка жалуются на приезжих россиян20:33
- Взрыв в детском саду в ОРЛО: у Денисовой рассказали подробности20:15
- КПВВ на Донбассе: Какие сложности и возможно ли упростить пересечение линии разграничения?20:00
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ09:44
- В Индии создали смартфон для слепых09:30
- Сколько можно заработать в Польше на разных должностях? Таблица зарплат09:16
- Горбачев оскорбил Дональда Трампа: Его действия не от большого ума09:01
- Сутки в зоне ООС: три украинских бойца ранены, 8 российских оккупантов уничтожено08:47
- ''Гражданская война?'' В ''ДНР'' появился еще один главарь из России08:38
- Террористы ЛНР готовят "законы" по "приватизации" пустых квартир08:24
- Супрун приглашает на бесплатные консультации для детских неврологов и нейрохирургов08:10
- Запад выдаст Украине "гигантский" кредит07:56
- Оккупационные «власти ДНР» повышают цены на продукты07:42
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений14:05
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- Как подготовить организм, чтобы не "свалиться" с простудой08:45
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер
- Интеграция Донбасса в состав России: Пушилин возмутил украинцев наглым заявлением