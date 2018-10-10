Диетологи объяснили, почему обязательно нужно завтракать 10.10.2018 22:15 Пропуск завтрака является одной из основных причин, почему люди становятся ворчливыми по утрам. Все кругом говорят, что завтрак является наиважнейшим приемом пищи в день, но, к сожалению, ... подробнее →

Кабмин изменил условия программы «Доступное жилье» 10.10.2018 22:00 В Украине изменили программу обеспечения доступным жильем, теперь правительство будет компенсировать 30% стоимости покупки квартиры, а для переселенцев и участников АТО или ООС — 50%. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко сообщает: ... подробнее →