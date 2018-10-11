«Ташкенту» предрекли незавидную участь 11.10.2018 23:45 Беглому «экс-министру доходов «ДНР» Александру Тимофееву «Ташкенту» придется скрываться от преследования по завершению всех расследований о о его махинациях и ... подробнее →

В Донецке снова бушует пожар 11.10.2018 23:37 Сегодня в вечернее время во временно оккупированном Донецке загорелось здание горного техникума. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщают источники, сегодня в вечернее время ... подробнее →

Украинцы нарвались на проблемы в Средиземном море 11.10.2018 22:43 В Средиземном море, у берегов Греции задержали украинскую яхту, на борту которой находились 57 мигрантов. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы в четверг, 11 ... подробнее →