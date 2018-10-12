Дончанин о "выборах": "Вспомните эти фото, когда опять по ТВ увидите согнанные толпы на очередную хр**ь в Донецке12.10.2018 23:06
Студентов вузов, расположенных на оккупированной части Донецкой области, заставили дать письменные обязательства о том, что на предстоящих "выборах" главаря "ДНР" они поддержат нынешнего "и. о. ... подробнее →
Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное12.10.2018 22:42
Для восстановления сил взрослому человеку необходим полноценный 8-часовой сон. В наше время проблемы с нарушением сна не редкость. Одной из причин бессонницы является неправильное питание, ... подробнее →
Тяжелые сутки на Донбассе: боевики интенсивно обстреливают украинские позиции из крупного калибра12.10.2018 22:14
Ожесточенные бои идут на Луганском направлении, позиции ВСУ расстреливают из минометов За сутки от 7 до 18 часов оккупационные войска в Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения ... подробнее →
Медики назвали лучшие напитки от простуды и кашля12.10.2018 22:00
Эти согревающие напитки порадуют вас своим вкусом и помогут избежать простуды Горячие напитки с витаминными добавками идеально подходят для промозглой погоды, пишет Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
Путин собрался «защищать» православных в Украине, ситуация накаляется: пустит в ход артиллерию12.10.2018 21:48
В Кремле собрались защищать интересы православных УПЦ МП в Украине Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение синода ... подробнее →
На складах под Ичней неожиданно участились взрывы12.10.2018 21:33
Сегодня, 12 октября, в Черниговской области, как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины, на военных складах боеприпасов под Ичней возросла ... подробнее →
Не будет ни мира, ни территорий: Порошенко о компромиссе с Россией12.10.2018 21:20
Президент Украины Петр Порошенко считает, что формула «мир в обмен на территории – это иллюзия». Об этом сегодня, 12 октября, на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ... подробнее →
Украинская армия разгромила позицию террористов на Донбассе: в Интернете появились кадры боя12.10.2018 21:06
Армия Украины ответила врагу на провокации. В итоге был уничтожен взводный опорный пункт наряду с блиндажом, где находились терро ристы. Видео было опубликовано на "Фейсбуке" одним из офицеров ... подробнее →
Приметы на Покрова: какая погода будет зимой12.10.2018 20:55
В этот день примечали подсказки природы и знали: как скоро выпадет первый снег и сколько он пролежит 14 октября отмечаем великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Наши предки ... подробнее →
Жители Донецка сообщают о новом пожаре в городе: "Пожарка и МЧС в сторону ЦУМа что д**ные мчат" – подробности12.10.2018 20:38
Некоторые сепаратисты уже поспешили заявить, что на самом деле нет никакого пожара, просто в "столице" "ДНР" МЧС проводят учения. В тоже время дончане в обсуждениях не исключают, что таким ... подробнее →
Боевики «ДНР» ходят по домам и проверяют документы жителей12.10.2018 20:19
Во временно оккупированном Кутейниково боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку местных жителей. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщают ... подробнее →
Найдено тело скандального российского актера12.10.2018 20:02
Актер популярного российского сериала совершил самоубийство Михаил Фатеев, славу которому принесла роль в сериале «Глухарь», арестованный за педофилию, повесился в СИЗО, пишет ... подробнее →
В ВР хотят перенести День Независимости: подробности12.10.2018 19:45
В Украине могут установить второй День Независимости. Как передает replyua.net , группа внефракционных депутатов Верховной Рады подала на рассмотрение парламентариев проект закона №9193, в ... подробнее →
Срок пребывания украинцев из Донбасса в России без визы могут увеличить до полугода12.10.2018 19:30
МВД России разработало проект постановления правительства, по которому срок безвизового непрерывного нахождения в РФ «граждан Украины, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской ... подробнее →
Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек12.10.2018 19:14
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек. Вот что узнали ... подробнее →
Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос12.10.2018 19:00
Москва готова предпринять активные шаги в случае гонений против церкви Московского патриархата в Украине по аналогии защиты русскоговорящих. Со зловещими угрозами в адрес Украины сегодня в Москве ... подробнее →
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- Пекло на Мариупольском направлении: боевики сменили минометы на ракетные комплексы19:53
- Наркобизнес "Л/ДНР" достиг новых высот: бандиты РФ схлестнулись в споре за поставки наркотиков в Ростов - Тымчук 18:20
- В Лисичанске ЦНАП теперь будет оформлять и выдавать биометрические паспорта17:57
- Боевики «ЛНР» полностью контролируют школы и выдают разрешение на их посещение17:18
- Россия пригрозила Украине катастрофой, вступившись за боевиков ДНР-ЛНР17:05
- В ОРЛО проходчик получил травмы из-за обрушения в шахте14:15
- Пиво местного разлива и не только: Цены на алкоголь в «ДНР»13:27
- Эксперт сообщил о смене тактики ведения боя оккупантами на Донбассе11:18
- Сводка из зоны ООС за 17 октября: Версии сторон конфликта11:00
- И мэры, и собственники элитного жилья: В Минсоцполитики посчитали фальшивых субсидиантов22:43
- Грипп в Украине: названо количество заболевших украинцев22:31
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- В Мариуполе предлагают увеличить премии силовикам за задержание преступников в неслужебное время22:05
- СНБО: Россия готовится к открытому нападению на Украину, это может случиться очень скоро 21:49
- Минфин провел внеплановый аукцион облигаций: привлекли более 240 млн долларов21:30
- Терпение США лопнуло: "Украина вскоре получит от нас фрегаты типа Oliver Hazard Perry, способные уничтожить любой корабль России" 21:20
- Госдума России назвала Украину "террористическим государством"21:07
- В США решили каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России из-за Донбасса и Крыма20:53
- Путин заявил о готовности налаживать отношения с новым руководством Украины20:39
- Назван новый способ покончить с тягой к курению22:17
- Умер лидер культовой группы ''Нэнси''16:51
- В природе существует только три вида женщин16:03
- 10 верных признаков нормального мужика15:34
- Как подростку пережить переезд в другую страну: совет психолога родителям13:52
- "Грязнее, чем туалеты": Ульяна Супрун рассказала об опасности смартфонов12:31
- На что смотрит мужчина: простые законы привлекательности10:28
- Мужчина вернулся домой после своих "похорон"09:39
- Самые красивые мужчины по Знаку Зодиака08:31
- Почему нельзя фотографировать спящих людей07:00
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- В РФ озвучили пессимистичный прогноз по Донбассу
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут