Дончанин о "выборах": "Вспомните эти фото, когда опять по ТВ увидите согнанные толпы на очередную хр**ь в Донецке12.10.2018 23:06
Студентов вузов, расположенных на оккупированной части Донецкой области, заставили дать письменные обязательства о том, что на предстоящих "выборах" главаря "ДНР" они поддержат нынешнего "и. о. ... подробнее →
Медики подсказали, какие продукты могут заменить снотворное12.10.2018 22:42
Для восстановления сил взрослому человеку необходим полноценный 8-часовой сон. В наше время проблемы с нарушением сна не редкость. Одной из причин бессонницы является неправильное питание, ... подробнее →
Тяжелые сутки на Донбассе: боевики интенсивно обстреливают украинские позиции из крупного калибра12.10.2018 22:14
Ожесточенные бои идут на Луганском направлении, позиции ВСУ расстреливают из минометов За сутки от 7 до 18 часов оккупационные войска в Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения ... подробнее →
Медики назвали лучшие напитки от простуды и кашля12.10.2018 22:00
Эти согревающие напитки порадуют вас своим вкусом и помогут избежать простуды Горячие напитки с витаминными добавками идеально подходят для промозглой погоды, пишет Хроника.инфо со ссылкой ... подробнее →
Путин собрался «защищать» православных в Украине, ситуация накаляется: пустит в ход артиллерию12.10.2018 21:48
В Кремле собрались защищать интересы православных УПЦ МП в Украине Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя решение синода ... подробнее →
На складах под Ичней неожиданно участились взрывы12.10.2018 21:33
Сегодня, 12 октября, в Черниговской области, как пишет replyua.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства обороны Украины, на военных складах боеприпасов под Ичней возросла ... подробнее →
Не будет ни мира, ни территорий: Порошенко о компромиссе с Россией12.10.2018 21:20
Президент Украины Петр Порошенко считает, что формула «мир в обмен на территории – это иллюзия». Об этом сегодня, 12 октября, на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь ... подробнее →
Украинская армия разгромила позицию террористов на Донбассе: в Интернете появились кадры боя12.10.2018 21:06
Армия Украины ответила врагу на провокации. В итоге был уничтожен взводный опорный пункт наряду с блиндажом, где находились терро ристы. Видео было опубликовано на "Фейсбуке" одним из офицеров ... подробнее →
Приметы на Покрова: какая погода будет зимой12.10.2018 20:55
В этот день примечали подсказки природы и знали: как скоро выпадет первый снег и сколько он пролежит 14 октября отмечаем великий церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Наши предки ... подробнее →
Жители Донецка сообщают о новом пожаре в городе: "Пожарка и МЧС в сторону ЦУМа что д**ные мчат" – подробности12.10.2018 20:38
Некоторые сепаратисты уже поспешили заявить, что на самом деле нет никакого пожара, просто в "столице" "ДНР" МЧС проводят учения. В тоже время дончане в обсуждениях не исключают, что таким ... подробнее →
Боевики «ДНР» ходят по домам и проверяют документы жителей12.10.2018 20:19
Во временно оккупированном Кутейниково боевики «ДНР» и российские оккупанты устроили тотальную проверку местных жителей. Вот что узнали « Ведомости Донбасса » Как сообщают ... подробнее →
Найдено тело скандального российского актера12.10.2018 20:02
Актер популярного российского сериала совершил самоубийство Михаил Фатеев, славу которому принесла роль в сериале «Глухарь», арестованный за педофилию, повесился в СИЗО, пишет ... подробнее →
В ВР хотят перенести День Независимости: подробности12.10.2018 19:45
В Украине могут установить второй День Независимости. Как передает replyua.net , группа внефракционных депутатов Верховной Рады подала на рассмотрение парламентариев проект закона №9193, в ... подробнее →
Срок пребывания украинцев из Донбасса в России без визы могут увеличить до полугода12.10.2018 19:30
МВД России разработало проект постановления правительства, по которому срок безвизового непрерывного нахождения в РФ «граждан Украины, постоянно проживающих на территориях Донецкой и Луганской ... подробнее →
Боевики «ДНР» на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек12.10.2018 19:14
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах берут отпечатки пальцев и фотографируют девушек. Вот что узнали ... подробнее →
Москва готова к "насильственным проявлениям": Песков открыто угрожает Украине ответить на Томос12.10.2018 19:00
Москва готова предпринять активные шаги в случае гонений против церкви Московского патриархата в Украине по аналогии защиты русскоговорящих. Со зловещими угрозами в адрес Украины сегодня в Москве ... подробнее →
- Печальная тенденция: Юристы назвали причину, по которой переселенцев лишают пенсий18:44
- "Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах.17:35
- В оккупированных городах Донетчины критически не хватает врачей16:32
- «Зверское убийство»: в Волновахском районе пьяный мужчиа до смерти забил 78-летнюю женщину16:19
- Россия депортирует в Украину снайпера донецких боевиков15:45
- Боевики арестовали людей Захарченко.15:28
- В Донецке взорвался и сгорел автомобиль14:20
- На Донбассе больше года ликвидируют склад боеприпасов13:40
- Боевики «ДНР» запугивают людей, что после «выборов» закроют блокпосты13:24
- Наблюдателей ОБСЕ не пускают в приграничные районы Донецкой области13:00
- Судебные иски по пенсиям переселенцев – выигрышные, но есть проблема19:40
- Вступление в наследство в Украине: кто может лишиться права на имущество19:29
- Резкое похолодание до минус 14 градусов: Украину накроют первые морозы, холода нагрянут совсем скоро 19:13
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Печальная тенденция: Юристы назвали причину, по которой переселенцев лишают пенсий18:44
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- "Зло должно быть наказано", - Порошенко обратился с просьбой к украинцам из-за смерти активистки Гандзюк 18:21
- Названы продукты, благотворно влияющие на интеллект18:05
- Захват Азовского моря: как Европа может остановить беспредел России17:50
- "Штрафы" на блокпостах.Боевики наживаются на автомобилистах.17:35
- Как улучшить отношения между супругами?19:00
- Кардиологи назвали самый опасный продукт для сердца18:34
- Медики выяснили, сколько людей не знает, что у них гипертония15:59
- Как преодолеть страх неудачи?15:00
- 4 ноября: какие праздники отмечают в этот день12:36
- Продукты, способные замедлить старение. Открытия ученых.11:47
- От депрессии к полноценной жизни - 10 советов08:38
- Медики рассказали, что важно знать о сотрясении мозга08:00
- Ученые оценили риски развития рака для высоких22:01
- Магнитные бури в ноябре: расписание для метеозависимых людей17:00
- Ждущие смерти: фотограф из США показала снимки пенсионеров из "ДНР/ЛНР" – фото, от которых пробирает дрожь
- На Луганщині розпочалася боротьба за пенсіонерів
- БМП и зенитка боевиков разлетелись на мелкие ошметки: мощные кадры точного удара ВСУ на Светлодарской дуге
- Часть переселенцев могут лишиться пенсий: названа причина
- Сеть поражена рассказом о реальной жизни Донецка в оккупации: "Это просто катастрофа, мы умрем в этой нищете"
- Новые позиции боевиков на Донбассе: траншеи уже около жилых домов, обострений не избежать
- "Упал в туалете на зоне и захлебнулся", - как "боевой" пулеметчик Путина в Донецке "защитил" "ДНР" от Украины
- Жителей ОРЛО предупреждают: участие в «выборах» в «ЛНР» влечет за собой ответственность
- "Даже сторонники "ДНР" отказываются идти на выборы Пушилина, настроение у дончан на нуле",- житель Донецка
- Плохие новости из охваченного войной Донбасса: в регион снова идут нескончаемые колонны военной техники из РФ