Будет ли похолодание с дождями: прогноз погоды в Украине на неделю

13.10.2018 22:38

Наступившее в Украине потепление и ясные солнечные дни прозвали вторым Бабьим летом. Однако зима все ближе, и сайт " Сегодня " решил узнать, не ожидается ли в ближайшие дни резкого похолодания, а ... подробнее →

В Украине разгорелся скандал из-за бэби-боксов: что с ними не так

13.10.2018 22:17

Украинцы жалуются на качество товаров из так называемых бэби-боксов. Большие коробки с необходимыми предметами для ухода за новорожденным государство начало выдавать каждой роженице с сентября . По ... подробнее →

InformNapalm зафиксировал в Донецке новейшее российское вооружение

13.10.2018 21:58

Подразделения НВФ используют в оккупированном Донецке современную российскую станцию спутниковой связи Р-441-ОВ «Ливень». Об этом сообщают волонтеры международного разведывательного ... подробнее →

В Лаврах ждут штурма: начнутся ли 14 октября захваты храмов

13.10.2018 21:24

После решений по Украине Синода Вселенского патриархата в Стамбуле, который, с одной стороны, не дал Томос, а с другой — подарил надежду автокефалистам, сняв анафему с Филарета, многие с ... подробнее →

В Беларуси установили памятник Ленину с котом

13.10.2018 20:59

Под белорусским городом Витебском, установили оригинальный памятник Ленину с котом. Об этом сообщают местные СМИ, передает donpress.com . Отмечается, что памятник создал и установил ... подробнее →

Мариуполец врезался в авто с военными

13.10.2018 20:32

Пьяный мариуполец врезался в машину с военными. Об этом 0629 сообщил корреспондент с места событий. Сегодня днем в Приморском район по при. Нахимова случилось ДТП. Около телевышки мужчина на ... подробнее →

Наемники РФ пошли в атаку на ВСУ, есть раненые и убитые

13.10.2018 20:07

Обострение на востоке Украины не спадает, террористы РФ наращивают обстрелы, в том числе все чаще применяют против сил ООС запрещенное минскими соглашениями оружие. Как отмечают в Штабе ООС, на линии ... подробнее →

Пушилин пообещал компенсировать оплату услуг ЖКХ для переселенцев

13.10.2018 19:43

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин поручил соответствующим службам проработать вопрос компенсации оплаты услуг ЖКХ для переселенцев. Об этом он заявил в так называемым «Совете ... подробнее →

Пушилин присвоил оккупированной Ясиноватой звание «города воинской славы»

13.10.2018 19:19

Сегодня в оккупированной Ясиноватой прошли праздничные мероприятия по случаю 145-летия города. Об этом сообщают подконтрольные оккупантам СМИ. Прибывший в Ясиноватую врио главаря «ДНР» ... подробнее →

В Украину вторглась колонна военных грузовиков из России

13.10.2018 18:57

На территорию Украины в Донецкой области вторглась очередная колонна военных грузовиков из РФ. Проехали посреди ночи в местах, где нет пропускных пунктов. Об этом сообщает СММ ОБСЕ, пишет from-ua . ... подробнее →

На Землю летит метеорит, который задел Луну и может уничтожить все живое. ВИДЕО

13.10.2018 18:36

В Интернете появилось видео, на котором видно, как сравнительно большой метеорит таранит единственный спутник нашей планеты. Огромное небесное тело неопознанного происхождения задело Луну и ... подробнее →

Новый удар по РПЦ: Греция закроет Афон для Московской патриархии

13.10.2018 18:19

По Русской православной церкви в скором времени будет нанесен очередной болезненный удар. Для РПЦ закроют Афон. О важном решении руководства Греческой церкви рассказала " ЛентаUA.net " Томос, ... подробнее →

«Докучаевский флюсо-доломитный комбинат»больше не принадлежит «ДНР»

13.10.2018 17:59

«Докучаевский флюсо-доломитный комбинат» выведен из под управления «минпромторга ДНР» и передан под управление ЗАО «Внешторгсервис». Об этом в своем ... подробнее →

Порошенко уволил Полторака

13.10.2018 17:42

Президент Украины Петр Порошенко сегодня уволил министра обороны Украины Степана Полторака с военной службы. Об этом глава государства заявил во время выступления. Отмечается, что Полторак ушел из ... подробнее →

"Республика" готова "вспыхнуть": шахтеры "ДНР" жалуются на нищенские зарплаты

13.10.2018 17:19

Социальное напряжение на оккупированной части Донбасса растет с каждым днем. Обнищавшее население уже на грани. О катастрофе на Донбассе признался сепаратистский telegram-канал "Двойное дно", ... подробнее →

Кассовые сборы США: «Смолфут» проиграл «Вечерней школе»

13.10.2018 17:04

Комедийный фильм "Вечерняя школа", где главную роль сыграл Кевин Харт, известный так же, как звезда нового фильма "Джуманджи: Зов джунглей", основывается на истории группы неудачников, вынужденных ... подробнее →

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