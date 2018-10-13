Будет ли похолодание с дождями: прогноз погоды в Украине на неделю 13.10.2018 22:38 Наступившее в Украине потепление и ясные солнечные дни прозвали вторым Бабьим летом. Однако зима все ближе, и сайт " Сегодня " решил узнать, не ожидается ли в ближайшие дни резкого похолодания, а ... подробнее →

InformNapalm зафиксировал в Донецке новейшее российское вооружение 13.10.2018 21:58 Подразделения НВФ используют в оккупированном Донецке современную российскую станцию спутниковой связи Р-441-ОВ «Ливень». Об этом сообщают волонтеры международного разведывательного ... подробнее →