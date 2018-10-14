Вот что натворили оккупанты. Горловчанин опубликовал жуткое видео поселка

14.10.2018 23:44

Поселок Ртутный - это окраина Горловки, прифронтовой район. Местный житель побывал в поселке и опубликовал свое видео на YouTube. Реальную картину жизни в оккупированном городе лучше всего ... подробнее →

"Выборы" в ОРДЛО: зачем в России заговорили о признании фейковых "республик"

14.10.2018 22:36

Вряд ли Россия отменит эти выборы. Суркову нужно, чтобы "и.о. руководителей" этих "республик" обрели полноценный статус. А ждать каких-то других договоренностей до выборов в Украине не стоит. ... подробнее →

Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"

14.10.2018 22:10

Сторонник "русского мира" специально отправился под Питер, чтобы воочию увидеть масштабное кладбище в Колпино, где захоронено более тысячи российских наемников, уничтоженных на Донбассе. Сепаратист ... подробнее →

В Раде хотят перенести День Независимости

14.10.2018 21:42

В Украине могут установить второй День Независимости. Как передает from-ua , группа внефракционных депутатов Верховной Рады подала на рассмотрение парламентариев проект закона №9193, в котором есть ... подробнее →

В центре Мариуполя провалилась земля. ВИДЕО

14.10.2018 21:15

В центре Мариуполя на отреставрированной Театральной площади образовался неизвестный провал в земле. В социальных сетях мариупольцы обсуждают видео, снятое в новом Дрим-парке. Так, судя по кадрам, ... подробнее →

Выходные на Новый год и Рождество: сколько дней будут отдыхать украинцы

14.10.2018 20:42

На Новый год 2019 и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней В частности, на Новый год будет три выходных – 30 и 31 декабря, 1 января. При этом рабочий понедельник, 31 декабря, переносится на ... подробнее →

На гонках в Мариуполе разбился мотоциклист. ВИДЕО

14.10.2018 20:16

Вчера во время гонок, которые проходили на мариупольском аэродроме произошло ДТП - разбился мотоциклист. Об этом 0629 сообщают очевидцы. ДТП произошло с одним из участников заезда на глазах у ... подробнее →

Тимошенко приехала молиться в прифронтовой Донбасс и удивила заявлением об Украине

14.10.2018 19:50

Тимошенко продолжает "окучивать" освобожденную часть Донбасса, для чего прибыла в Свято-Сретенский храм в прифронтовой Константиновке. Здесь она молилась за мир и здоровье бойцов ВСУ, а также ... подробнее →

Ребенок умер в утробе матери: врач отказался принимать роды без денег

14.10.2018 19:15

В Дергачах Харьковской области в роддом роженицу со схватками привезла «скорая». Родовая деятельность у женщины была слабой, но врачи отказывались стимулировать роды, считая, что еще не ... подробнее →

Нардеп создал петицию с требованием распустить Кабмин

14.10.2018 18:48

Народный депутат Сергей Шахов создал петицию к Президенту Украины с требованием распустить Кабинет министров. Об этом он заявил в эфире телеканала "NewsOne". По его словам, петиция доступна каждому ... подробнее →

Кого не можна вітати з Днем захисника України

14.10.2018 18:13

14 жовтня не має стати святом аби кого, тож вибирайте адресатів правильно Багато хто в Україні став вважати День захисника України заміною Дня захисника отєчества, яке на пострадянському просторі ... подробнее →

Сегодня в районе Крымского получил ранение боец ВСУ

14.10.2018 17:47

В течение прошедших суток враг сохранял активность. Всего было зафиксировано 26 вооруженных провокаций. В результате боевых действий ни один защитник Украины не пострадал, сообщает пресс-центр штаба ... подробнее →

Патриарх Варфоломей оставил многих «в дураках»: какие последствия несет Украине решение Синода

14.10.2018 17:31

Завершился синод Константинопольской церкви, от которого мы ждали томос об автокефалии. Томоса нет, но есть чрезвычайно интересное решение Синода, которое лишает РПЦ аргументов о ... подробнее →

Политолог Александр Кочетков: Чтобы вернуть Донбасс, нужно навести порядок в самой Украине

14.10.2018 17:13

Аналитик, политтехнолог, имиджмейкер Александр Кочетков рассказал « Донецким новостям » о том, какие власть совершила (и продолжает совершать) ошибки касательно Донбасса, а также – ... подробнее →

РПЦ резко поменяла позицию и начала массово молиться за воинов Украины: Кирилл удивил всех на заседании Синода

14.10.2018 16:54

Итоговым решением экстренного заседания Синода РПЦ в Москве стал призыв совершать молитвы о преодолении "раскола" в Украине. Священный Синод российской православной церкви объявил, что отныне намерен ... подробнее →

На коленях поползете: Жириновский намылился в Украину с «митингом дружбы»

14.10.2018 16:36

Скандально известный российский политик Владимир Жириновскийвыдал очередное маразматичное заявление. На этот раз лидер ЛДПР предложил провести на границе между Украиной и Российской Федерацией так ... подробнее →

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