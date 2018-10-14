В Украине могут установить второй День Независимости. Как передает from-ua , группа внефракционных депутатов Верховной Рады подала на рассмотрение парламентариев проект закона №9193, в котором есть ... подробнее →

Сторонник "русского мира" специально отправился под Питер, чтобы воочию увидеть масштабное кладбище в Колпино, где захоронено более тысячи российских наемников, уничтоженных на Донбассе. Сепаратист ... подробнее →

Вряд ли Россия отменит эти выборы. Суркову нужно, чтобы "и.о. руководителей" этих "республик" обрели полноценный статус. А ждать каких-то других договоренностей до выборов в Украине не стоит. ... подробнее →

Поселок Ртутный - это окраина Горловки, прифронтовой район. Местный житель побывал в поселке и опубликовал свое видео на YouTube. Реальную картину жизни в оккупированном городе лучше всего ... подробнее →

В центре Мариуполя провалилась земля. ВИДЕО 14.10.2018 21:15 В центре Мариуполя на отреставрированной Театральной площади образовался неизвестный провал в земле. В социальных сетях мариупольцы обсуждают видео, снятое в новом Дрим-парке. Так, судя по кадрам, ... подробнее →

Выходные на Новый год и Рождество: сколько дней будут отдыхать украинцы 14.10.2018 20:42 На Новый год 2019 и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней В частности, на Новый год будет три выходных – 30 и 31 декабря, 1 января. При этом рабочий понедельник, 31 декабря, переносится на ... подробнее →