Во что верят водители: 7 примет и суеверий

15.10.2018 23:07

Во что же верят люди, которые ездят за рулём? Рассмотрим ТОП-7 суеверий и примет. 1. Помыл машину - будет дождь. Почти все водители верят в эту примету. Хоть прогнозы и сбываются 50/50, но этим ... подробнее →

Если священники отказываются почтить погибших в АТО или Зачем простым украинцам так важен Томос

15.10.2018 22:59

"Принято считать, что Томос от Вселенского патриарха на создание украинской автокефальной поместной церкви нужен Порошенко (для выборов), патриарху Филарету (для власти), ну и немного политикам всех ... подробнее →

Как в домашних условиях почистить золотые украшения?

15.10.2018 22:42

Золотые украшения  требуют аккуратного обращения. Их следует бережно хранить и не подвергать механическим воздействиям. Кольца рекомендуется снимать на время спортивных занятий, домашних работ ... подробнее →

Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью

15.10.2018 22:15

Не стоит пить кофе ранее 10 утра. Начинать день с чашки ароматного кофе, как многие делают, на самом деле не нужно, заявили эксперты в области питания из Австралии. По их мнению, оптимальное время ... подробнее →

"В ближайшие два года РФ и Беларусь объединятся в одно государство", - мнение известного эксперта

15.10.2018 21:45

Сегодня один из известных украинских научных экспертов выразил свое мнение насчет возможного слияния страны-агрессора и Республики Беларусь. Руслан Бортник, который является научным директором ... подробнее →

Соцсети: На таможне «ДНР» поставили весы для взвешивания сумок

15.10.2018 21:30

Жители оккупированной части Донецкой области в социальных сетях сообщают, что наемники НВФ поставили со стороны Бахмута на своей «таможне» весы, на которых они будут взвешивать сумки ... подробнее →

Экологическая катастрофа в Армянске не ликвидирована — соцсети

15.10.2018 21:16

В печально известном крымском городе Армянске продолжают фиксировать признаки экологической катастрофы. Такой информацией поделилась в Twitter пользователь Roksolana Today&Крим. По ее словам, ... подробнее →

В арктических льдах обнаружили монстра

15.10.2018 20:55

Планктон едва виден человеческим глазом. Биологи обнаружили во льдах на территории Арктики «маленького монстра»  -  странно выглядящее животное, напоминающее ... подробнее →

Венгрия заблокировала сотрудничество Украина-НАТО: выдвинут жесткий ультиматум

15.10.2018 20:37

Разблокирование работы комиссии  Украина-НАТО  зависит от договоренностей, которые будут достигнуты Киевом и Будапештом С таким заявлением выступил генеральный секретарь ... подробнее →

Украинцы перестают покупать обычный хлеб

15.10.2018 20:20

За последние 5 лет потребление хлеба и хлебобулочных изделий в Украине сократилось примерно на 30%. Как сообщает  replyua.net  со ссылкой на Pro-Consulting, большие предприятия, ... подробнее →

Под Мариуполем задержали подозреваемого в торговле людьми

15.10.2018 20:03

Вблизи Мариуполя задержали жителя, который находился в розыске по подозрению в торговле людьми. Об этом сообщает  пресс-центр операции Объединенных сил. На одном из стационарных блокпостов нацгвардейцы и полицейские остановили для проверки ... подробнее →

С ликом Захарченко и самоварами: В «ЛНР» показали, как гуляют казаки

15.10.2018 19:48

В воскресенье, 14 октября, в «ЛНР» отмечали День казачества. Как сообщают местные интернет-ресурсы, основные мероприятия прошли в Луганске, которые посетили 400 человек. Отмечается, ... подробнее →

Синоптик розповіла, коли в Україну прийдуть холоди

15.10.2018 19:30

Як повідомляє  replyua.net , народний синоптик України Наталя Діденко на своїй сторінці в Фейсбук розповіла скільки ще в країні протримається суха та тепла погода, та коли прийдуть холоди. ... подробнее →

Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»

15.10.2018 19:16

Власти России значительно уменьшила финансирование оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом в своем микроблоге Twitter сообщил замминистра по вопросам временно ... подробнее →

У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу

15.10.2018 18:52

Департамент по сотрудничеству с Украиной появился в администрации президента РФ, создать его предложил Сурков. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Диалог.UA". Ранее ... подробнее →

В «ДНР»: В Донецке авто с украинскими номерами увозят эвакуаторами

15.10.2018 18:38

В неподконтрольном украинской власти Донецке автомобили с украинскими госномерами увозят эвакуатарами. Об этом сегодня, 15 октября, сообщают местные жители в соцсетях. В частности, дончанин ... подробнее →

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